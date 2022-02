Aus Thaler Sicht Die fünfte Jahreszeit – «light» Markus Schindelholz, Balsthal Leiter Reg. Führungsstab Thal-Gäu Drucken Teilen

Fasnachtsfahnen in Balsthal. Bruno Kissling

In zwei Wochen ist oder wäre es wieder so weit, die fünfte Jahreszeit, die Fasnacht steht an. Es gibt bekanntlich zwei Lager: Die einen mögen die Fasnacht, die anderen eher nicht.

Diejenigen, die sie mögen, sind zwei Wochen vor der Fasnacht normalerweise voll im Saft und am Vorbereiten. Die Kostüme erhalten – wie die Schnitzelbänke – den letzten Feinschliff und die Guggen sind an diversen Vorfasnachtsanlässen unterwegs und probieren ihr neues Repertoire aus.

Vor zwei Jahren hatten wir Glück, wir konnten in unserer Region die Fasnacht noch durchziehen und geniessen. Eine Woche später hiess es für die Oberaargauer beziehungsweise Berner Fasnacht wie dann auch für die Basler Fasnacht: Alles abgesagt. Im 2021 musste man gar nie hoffen, dass es eine geben wird und nun will sie im 2022 auch nicht so recht stattfinden.

Für mich ist die Solothurner Fasnacht eine sehr gute Mischung aus der Luzerner und Basler Fasnacht. Von Luzern haben wir die rhythmischen Klänge und von den Basler die Schnitzelbänke übernommen. Zusammen mit den vielen bunten Sujets ist dies die beste Mischung, die es geben kann.

Jedes Jahr warte ich gespannt auf die Schnitzelbänke und Fasnachtszeitungen, die dichterisch die Geschehnisse der Region oder sogar der Welt aufs Korn nehmen. Einige Politiker haben zu Recht Respekt vor diesen Schnitzelbänken. Auch wenn meist etwas übertrieben, spiegelt dies doch ihre Wirkung auf die Gemeinschaft.

Bezüglich der gespielten Stücke bei den Guggen gab es in den letzten Jahren eine sehr grosse Wende. Ursprünglich wurden einfache «Lumpenliedli» zum Mitschunkeln gespielt. Dann folgten Schlager, Rock- und Popsongs. Doch auch hier zeigt es sich: Wirklich gute Arrangements, die zur vorhandenen Besetzung und zum Können einer Gugge passen, sind nicht einfach zu finden. Eine Gugge soll nicht einfach nur schräg tönen, sie soll die Mithörer begeistern und zum Mitschunkeln animieren. Eine gewisse Qualität muss da schon vorhanden sein.

Selber durfte ich den Wandel auch mitmachen. Mit zwölf Jahren war ich zum ersten Mal an einer Fasnacht mit dem Tambourenverein dabei. Jahrelang durften wir den Umzug eröffnen. Die gespielten Stücke wurden lange und hart geprobt. Schliesslich musste unter erschwerten Bedingungen, wie kaltes und manchmal auch nasses Wetter, die gleiche Qualität wie im Sommer und im Trockenen erreicht werden.

Tambouren sind zudem klassisch nicht geschminkt, sondern wie an bei der Basler Fasnacht üblich, mit einer Larve unterwegs. Das macht es nochmals schwieriger. Vielfach sah man den Tambourmajor gar nicht oder nur begrenzt. Trotzdem hört man es sofort, wenn es Unsicherheiten gibt und ein Schlag daneben geht. Dies hat uns geprägt.

Auch Jahre später bei der Guggenmusik, waren wir uns auf dem Schlagzeugregister gewohnt, immer präzise zu spielen. Tempo und Präzision waren das Höchste. So konnte man auch technisch schwierigere Stücke spielen.

Nun bin ich gespannt auf die Fasnacht «light» 2022. Zum Teil wurde die Fasnacht bereits nach Hause und ins Digitale verlegt, damit trotzdem etwas Fasnachtsstimmung aufkommt. In Balsthal kann eine Fasnachtspäckli «Fasnacht2go» bestellt werden. Weiter werden Schnitzelbänke gefilmt und können anschliessend zu Hause angeschaut werden.

In den Restaurants soll «2G-plus» konform eine Beizenfasnacht wie früher stattfinden. Leider fehlen jedoch die Highlights wie der Umzug oder das Böögverbrennen. Hoffentlich lässt sich der Winter jedoch trotzdem vertreiben. Auch wenn die fünfte Jahreszeit dieses Jahr zum Teil digital und nur «light» stattfindet.