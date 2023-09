Aus Thaler Sicht Die entscheidenden Minuten Nora Bader Drucken Teilen

Die Kurse der Postautos sind nicht immer aufeinander abgestimmt. Das kann zu längeren Wartezeiten am Bahnhof Balsthal führen.

Als das Thermometer vor ein paar Wochen auf unserem Balkon gegen 40 Grad anstieg und Tropennächte gemäss Meteo Schweiz garantiert waren, beschloss ich, mit unserem Sohn ein paar Tage ins Thal zur Familie zu ziehen. Im Schatten des schönen Grüns ist die Hitze erträglicher als im überhitzten Basel. Die Kinderbetreuung war im Thal garantiert und ich konnte notfalls nach Basel zur Arbeit pendeln, falls Homeoffice nicht möglich wäre. Und das war es nicht. Natürlich liessen die Termine nicht lange auf sich warten und so musste ich den längeren Arbeitsweg halt auf mich nehmen. Die paar Stunden Schlaf dank der nächtlichen Abkühlung waren es mir wert.

Mit meinem Abonnement, dem sogenannten U-Abo, kann ich in den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt den gesamten öffentlichen Verkehr benutzen. So reise ich, wenn ich denn mit dem ÖV in die Heimat fahre, via Liestal – Waldenburg – Langenbruck. Das hat den Vorteil, dass ich nur noch von Langenbruck bis Balsthal oder Laupersdorf ein Billett brauche, was pro Weg im Vergleich zur Reise via Olten mit Halbtax über zehn Franken einspart. Ausserdem dauert es theoretisch etwa gleich lange und umsteigen muss man – was mit Kinderwagen durchaus entscheidend ist – gleich viele Male.

So weit so gut. Nur gibt es ein Problem: Die Anschlüsse sind nicht aufeinander abgestimmt. So staunte ich nicht schlecht, als ich am Vorabend, bevor ich via Waldenburg nach Basel pendeln wollte, feststellte, dass allein die Fahrt von Laupersdorf bis Langenbruck 46 Minuten dauern würde. Mit dem Auto hätte man dafür etwa 14 Minuten. Am Wochenende braucht der ÖV für dieselbe Strecke sogar über eine Stunde.

Die Fahrt mit dem Postauto von Laupersdorf bis Langenbruck dauert so lange, weil man den Anschluss bei vielen Verbindungen um drei Minuten verpasst. Somit bleibt in diesen Fällen unter der Woche fast eine halbe Stunde Wartezeit bis zum nächsten Posti am Bahnhof Balsthal und am Sonntag gar eine Stunde. Das «Tüpfelchen auf dem i» ist dann die Tatsache, dass das Postauto bei den meisten Verbindungen gegen zehn Minuten in Langenbruck steht, bevor es fahrplangemäss Richtung Waldenburg weiterfährt. Würde es dort nur fünf Minuten stehen und dafür in Balsthal fünf Minuten später losfahren, wäre das Problem gelöst.

Ein Ärgernis für viele Pendlerinnen und Pendler. Nur interessiert das offenbar wenig. Und so arrangiert man sich mit dieser Tatsache und reist halt via Olten oder mit dem Auto bis Langenbruck oder Waldenburg, wenn man mit dem ÖV in die Region Basel gelangen möchte. Oder aber die Pendlerinnen und Pendler gehen lieber gleich mit dem Auto, wie sich bei verschiedenen Gesprächen herausgestellt hat.

Darauf angesprochene Chauffeure der Postauto AG konnten mir nicht erklären, was es mit diesen wenigen entscheidenden Minuten, um welche sich die Kurse verpassen, auf sich hat.

Ich habe es in der anfangs erwähnten Hitzewoche dank meiner Familie, die sehr früh aufgestanden ist und mich nach Langenbruck gefahren hat, rechtzeitig zur Arbeit und meinen Terminen geschafft. Allerdings überlege ich mir seither, was passieren müsste, damit sich diese Situation ändert. Vielleicht findet das Anliegen Gehör bei einer Kantonsrätin oder einem Kantonsrat?

Jedenfalls kann ich mir nun vorstellen, wieso ich in Basel oftmals den Menschen erklären muss, woher ich komme. Wenn die Fahrpläne derart unvorteilhaft daherkommen, macht man den Sonntagsausflug mit der Familie lieber woanders hin. Das ist bedauernswert.