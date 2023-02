Aus Thaler Sicht Das auf den Kopf gestellte Leben: Fasnacht im Thal Martin Neuenschwander Drucken Teilen

Das Beste an der Fasnacht im Thal ist, dass man trotz Maske und Kostüm den anderen kennt und ihn in den närrischen Tagen noch von einer anderen Seite kennen lernen kann, schreibt Kolumnist Martin Neuenschwander.

Bald ist sie schon wieder Geschichte, die Fasnacht 2023. Wie jedes Jahr ist das Thal zwischen dem Schmutzigä Donschtig und dem Bööggverbrönnä vom Dienstag zum Tollhaus geworden.

Die närrische Zeit hat eine lange Tradition und reicht in der Schweiz bis ins Mittelalter zurück. Damals wurde am Vorabend der Fastenzeit (Fasnacht setzt sich zusammen aus dem Begriff Fasta = Fastenzeit und Naht = Nacht oder der Vorabend) alles vorgeholt, was in der darauffolgenden sechswöchigen Fastenzeit nicht mehr erlaubt war. Schweres, kalorienhaltiges Essen, Alkohol und Sex waren dabei die wichtigsten Ingredienzen.

Natürlich reichte für ein solches Fest der Vorabend bald nicht mehr aus und die Fasnacht wurde auf eine Woche verlängert. Die Hauptfiguren waren jetzt Narren, Hexen und andere wilde Kerle, die die Hierarchie in der Gesellschaft für eine Woche regelrecht umkrempelten. In der heutigen Zeit leben diese Kreaturen noch am augenfälligsten in den Welschenrohrer Schnapslochgeistern weiter, die mit ihren furchteinflössenden Masken manchen schicken Cowboy- und edlen Prinzessinnenböögg erschrecken.

In den katholischen Orten kristallisierte sich diese anarchische Strömung besonders deutlich heraus, weshalb die Fasnacht dort entsprechend wild und zügellos war. Allerdings habe ich im Thal nie so wilde Fasnachten erlebt wie etwa im rheintalischen Altstätten, wo schon um 20 Uhr die meisten Bööggen dank des Alkohols äusserst fidel waren. Ich erinnere mich auch an die (bewusst) wüsten Masken im appenzellischen Herisau, die einen bleibenden Eindruck hinterliessen. Bei uns scheint die Fasnacht weniger wild zu sein, sie hat sich auf ein stärker kulturell geprägtes Ereignis hin entwickelt.

Das Feiern mit gutem Essen im Überfluss und viel Alkohol ist immer noch ein wichtiger Bestandteil der Fasnacht. Im Zentrum stehen aber musikalische Darbietungen der zahlreichen Guggenmusiken. Hinter den Masken der Spielenden verbergen sich hervorragende Musiker, die aus den zahlreichen Thaler Brassbands und Musikgesellschaften rekrutiert sind und alles in allem Stillagen darbieten können, vom Gassenhauer «Layla» bis zu Hitparadenhits wie «Shivers». Logisch, dass sie die Grundlage des ausgelassenen Festbetriebs sind.

Ein weiterer Höhepunkt sind die Schnitzelbänke. Zwar können wir kaum mit den Besten aus Solothurn oder Basel mithalten, aber die lokalen Anekdoten und das politische Geschehen des Dorfes – in knapper Form in Reime gepresst – bieten neben viel Klamauk auch wahre Wortwunder, die mit frechem Witz gepaart hervorragend unterhalten. Einige Exponenten tragen ihre Wortschöpfungen so beeindruckend vor, dass die Schnitzelbankabende in Mümliswil und Balsthal das Thal zumindest kurzfristig zu einer Fasnachtshochburg werden lassen.

Wie immer stach am Sonntag der grosse Fasnachtsumzug von Balsthal heraus, der seit mehreren Jahren einer der farbenprächtigsten und grössten im Kanton ist. Mit 29 Gruppierungen defilierten die Fasnächtler im flächendeckenden Konfettiregen vorbei mit ihren aufwendig gestalteten Wagen durch die dicht gedrängte Menschenmenge an der Herrengasse.

Das Beste an der Fasnacht im Thal ist, dass man trotz Maske und Kostüm den anderen kennt und ihn in den närrischen Tagen noch von einer anderen Seite kennen lernen kann. Auch wenn es dröhnt und lärmt um einen herum, kommt man ins Gespräch, amüsiert sich über die aktuelle oder eine frühere Fasnacht und feiert einmal mehr für wenige Tage das pralle, verrückte, umgekrempelte Leben umgeben von Närrinnen und Narren.