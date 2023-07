Aus Thaler Sicht Ausbildung im Thal Unser Kolumnist ist vom breiten Lehrstellenangebot im Thal positiv überrascht. Man sei darauf angewiesen, dass es eine gute Mischung und Verteilung zwischen den verschiedenen Berufsgruppen gebe. Markus Schindelholz Drucken Teilen

Eine Schulklasse an der Berufsinfomesse Olten im Sommer 2022. Bild: Bruno Kissling

Überall in der Region finden aktuell Schulschluss- und Diplomfeiern statt. An den Schulschlussfeiern der Kreisschule Thal in Balsthal und Matzendorf wurden rund 150 Schülerinnen und Schüler verabschiedet. Rund 30 gehen nach den Sommerferien an die Kantonsschule, die anderen 120 starten nach den Sommerferien eine Lehre oder machen ein Berufswahljahr. Es brauchen also gut 120 junge Leute eine Lehrstelle.

Wie viele Lehrstellen gibt eigentlich im Thal? Ich weiss das nicht so genau. Es reicht auf alle Fälle nicht für all die jungen Leute. Wenn davon ausgegangen wird, dass zwei Drittel eine dreijährige Lehre absolvieren und ein Drittel eine vierjährige Lehre, bräuchten wir im Thal insgesamt 400 Lehrstellen. So viele haben wir gewiss nicht.

Ich war jedoch erstaunt, welche breites Angebot es im Thal effektiv gibt, als meine Kinder ihre diversen Schnupperlehren absolvierten. Es gibt sogar richtig grosse Betriebe. Am meisten beeindruckt hat mich mein letzter Besuch bei der Jabil in Balsthal.

In ihrem Skills Center in Balsthal werden acht verschiedene Berufe für die Lehre angeboten und insgesamt über 80 Lehrlinge betreut. Die Einrichtung, Schulung, Betreuung und auch das Rahmenprogramm, welches den Lernenden geboten wird, ist eindrücklich. Das braucht es jedoch auch.

Wenn ich dies mit meiner eigenen Lehrzeit vor 35 Jahren vergleiche, haben sich nicht nur die Berufsbezeichnungen verändert. Wir hatten damals zwei PC für 60 Lernende, um ein wenig mit der Computerwelt vertraut zu werden. Heute muss einfach jeder seinen eigenen Laptop haben, auch in den handwerklichen Berufen.

Und weiter ist auch der Unterschied zwischen der Generation X (1965 bis 1980) und der Generation Z (1997 bis 2011) zu spüren. Die Gesellschaft hat sich gewandelt. Die Betreuung der Lehrlinge hat sich verändert und auch die Schwerpunkte bezüglich des gesellschaftlichen Zusammenlebens und Zusammenarbeitens.

Auch bezüglich der Vorbereitung auf weiterbildende Schulen haben sich einige Parameter verändert. Oder auch der Unterrichtsbetrieb. Ich hatte zu Beginn meines Ingenieurstudiums vor 30 Jahren an Samstagen immer noch Unterricht.

Im Thal werden mehrheitlich handwerkliche Berufe angeboten. Und genau diese Berufe haben eine grosse Zukunft. Der Fachkräftemangel besteht vor allem im handwerklichen Bereich. Wer gute handwerkliche Arbeit leistet, wird gefragter sein denn je.

Ich kenne einige Betriebe, welche zusätzliche Berufsleute einstellen möchten, jedoch niemanden finden. Wenn dann noch die Babyboomer-Jahrgänge (der grösste Schweizer Jahrgang ist 1964) in ein paar Jahren in die wohlverdiente Pension gehen werden, wird sich das Problem noch vergrössern.

Wir sind somit darauf angewiesen, dass es eine gute Mischung und Verteilung gibt zwischen den verschiedenen Berufsgruppen, zwischen Lehrlingen und Studierenden und das Ganze noch gut verteilt über die verschiedenen Altersgruppen wird. Die Jungen lernen von den Älteren und Erfahrenen. Die künstliche Intelligenz wird keine Handwerker ersetzen können, dies muss uns bewusst sein.

Ich freue mich auf neue Ideen und Angebote. Insbesondere freut es mich, dass auch hier die Thaler zusammenspannen und am 20. September eine Lehrstellen-Tischbörse planen.

Das Ziel ist es, dass Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit haben, Lehrberufe und Lehrbetriebe der Region kennenzulernen. Den Unternehmen bietet sie die Möglichkeit, sich zu präsentieren und erste Kontakte zu den Interessierten zu knüpfen. Ich hoffe, es machen möglichst viele Lehrbetriebe mit und wir sehen uns am 20. September in der Haulismatt in Balsthal.