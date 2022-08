Aus Gäuer Sicht Wo bleibt die Energie? Pascal Froidevaux, Verwaltungsrat «s: stebler», Oensingen Drucken Teilen

Der Holzmarkt ist im Hoch. Bild: Pius Amrein

Nach Corona, dem Krieg in der Ukraine und den anderen geopolitischen Scharmützeln, steht bald die nächste Krise bevor: die Energiekrise. Schon schnellen die Preise in die Höhe. Unser nationaler Berater empfiehlt uns, einen Vorrat an Holz und Kerzen anzulegen. Aber Hauptsache, das Holz wird gekauft. Die Lager der Bauern, Gemeinden und Waldbesitzern dürften bald ausverkauft sein – wie damals das Toilettenpapier zu Beginn der Pandemie.

Neulich verwickelte ich mich im Wartezimmer einer Arztpraxis in eine Diskussion zur Energieknappheit. Die Tatsache, im Winter mit grosser Wahrscheinlichkeit einen Elektrizitätsengpass zu erleben, sorgte für Überraschung. Mein Gegenüber prahlte lautstark damit, dass er mit dem Kauf eines Elektroautos seinen Beitrag zum Energieumdenken geleistet habe. Ich erlaubte mir die Frage: «Sie meinen, werter Herr, dass Sie ganz aktiv zur Knappheit beigetragen haben?»

Da spürte ich, wie ihm das Blut zu Kopf stieg und bereute kurz meine vielleicht etwas provokative Frage. Zumindest liess mich die Tatsache, dass wir uns im Wartezimmer eines Kardiologen befanden plus minus in Sicherheit fühlen. Sollte die Anspannung des Herrn weiter steigen, würde sein Herz sicherlich nicht zu Schaden kommen.

Als Menschenfreund versuchte ich meine Feststellung noch etwas zu erklären. Dass wir umdenken müssen, wie wir mit der Energie umgehend und jeder seinen CO 2 -Ausstoss verringern sollte, ist mir mehr als bewusst.

Gibt es doch aber viele Wege zu diesem Ziel. Der Einkauf auf dem Wochenmarkt und der Verzicht auf Erdbeeren an Weihnachten beispielsweise kann auch ein Beitrag dazu sein, hielt ich fest. Das reichte nicht, die Gesichtsröte meines Wartezimmer-Kollegen erblassen zu lassen.

Ich fragte ihn: «Sie wissen aber schon, woher der Strom für ihren Elektrowagen herkommt oder besitzen sie eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach ihres Hauses?» «Nein», schnauzt er. «Dann besteht doch die Gefahr, als Citoyen eines energieimportierenden Landes – wie die Schweiz – dass dieser Strom schlimmstenfalls aus einem Braunkohlewerk aus Deutschland stammt.»

Nun begann seine Gesichtsfarbe vom Rot ins Violette zu wechseln. Glück-Gütiger wurde er ins Sprechzimmer gerufen und verliess das Wartezimmer – natürlich ohne sich zu verabschieden. Offenbar emotionalisiert die Frage nach unserer Energiezukunft sehr.

Ich bin der Überzeugung, dass wir mit unseren Ressourcen haushalten müssen. Die Frage, wie wir mit Strom, Gas und Öl in Zukunft umgehen sollen, muss unser ständiger Begleiter sein. Den isolierten Fokus auf den CO 2 -Wert als Messgrad, beurteile ich aber primär als politisch motiviert. Ein guter und effizienter Verbrennungsmotor soll dabei noch nicht verteufelt werden.

Ich vertrete die Meinung, dass viele Innovationen der letzten Jahre auch ihren Energiepreis haben. Wir schauen uns am Morgen als Erstes die News auf dem Tablet an, arbeiten auf grossen Servern, ob in einer Wolke oder nicht, fahren mit dem Elektrovelo oder -Auto zur Arbeit, braten die Rösti auf dem Induktionsherd, bevor wir den Feierabend vor dem grossen Fernseher ausklingen lassen.

Alles braucht Strom. Und nicht zuletzt belasten die «Seltenen Erden», die zur Herstellung von modernen Akkus notwendig sind, mit ihrem Abbau Drittwelt-Länder.

Wenn wir in unserem Alltag immer mehr Energie wollen, muss diese irgendwo herkommen. Schnell gerät ein globaler Handel durch politische Friktionen aus dem Gleichgewicht. Versuchen wir uns doch etwas einzuschränken, und alle Faktoren der Energie zu beleuchten.

Auf jeden Fall – und so hätte ich das Gespräch mit meinem Wartezimmer-Nachbarn abgeschlossen – können wir nicht von heute auf morgen alles umstellen, ohne in Engpässe zu geraten. Jeder hat aber die Möglichkeit, im Kleinen wie im Grossen einen Beitrag zu leisten.