Aus Gäuer Sicht Wie das Gäu wohl ohne aussehen wird? Unser Kolumnist macht sich (fiktive) Gedanken über ein Ereignis, das das Gäu verändern kann. Philipp Felber-Eisele Drucken Teilen

Ein Ereignis wird das Gäu massgeblich verändern. Bild: Bruno Kissling

Haben Sie es auch gespürt? Zugegeben, es war zu Beginn nicht so stark, aber wenn man sich konzentrierte, war es spürbar. Und wie bei jedem solchen Beben haben die Tiere es zuerst bemerkt.

Nachbars Geiss schlug schon am Abend vorher wild um sich. Schwärme von Krähen und Kropftauben stiegen in der Nacht in die Höhe und vollbrachten die wildesten Kapriolen. Frösche stiegen aus den Sümpfen. Noch kurz bevor das Beben kam, liessen die Schnecken von den Blättern, bewegten sich alle langsam in eine Richtung, alle gespannt. Denn sie spürten: Schon bald wird das Gäu in seinen Grundfesten erschüttert.

Kurz vor dem Ereignis spürten es auch die sonst nur wetterfühligen Alten im rechten Knie oder in der Hüfte. Ein Wetterumschwung vermuteten sie erst, doch das Barometer in der Stube blieb unverändert.

Doch dann, dann donnerte es. Erst einmal, zweimal, dreimal, ein dumpfes Grollen folgte. Etwas war in der Luft, elektrisiert liefen die Leute zu ihren Handys, schalteten die Fernseher an, drehten an ihren Radios für den bestem Empfang. Noch wussten nur wenige, was passieren wird. Aber eine dunkle Vorahnung hüllte das Gäu in seinen Schleier.

Dann kam die Kunde. Es war schlimmer als gedacht. Nie, und das war vielen schon sehr schnell bewusst, nie wird es wieder so sein, wie es war. Nicht in Egerkingen, nicht in Oensingen und schon gar nicht in Niederbuchsiten.

Es gab noch die, die es leugneten. Die, die die Hoffnung nicht aufgeben wollten. Noch war Zeit, sagten sie sich. Noch ist es nicht endgültig. Doch nach und nach dämmerte es den meisten. Es ist passiert, die Erde sie drehte sich zwar weiter. Aber wie, wie sollten sie denn nur weiter ihre gewohnten Leben führen können?

Gut, die Vorräte würden noch etwas reichen, noch wird auch produziert, zumindest in den nächsten Monaten. Doch dann ist vorbei. Mangelwirtschaft. In der Angst fuhren manche in den Gäupark, kauften, was an Vorrat da war.

Hamsterkäufe zwar, aber wenigstens blieb es ruhig. Niemand missgönnte es dem anderen, man war solidarisch in diesen Zeiten. Würde es auch in Zukunft so sein, wenn die Vorräte zur Neige gehen? Man hofft es.

Die ersten Krisenstäbe wurden gegründet. Nervöse Männer und Frauen riefen zaghaft den Notruf. «Meiner ist kaputt, was soll ich nur tun», schrie einer auf. Verzweifelt kniete er nieder, begrub seinen Kopf in seinen Händen.

Der Zivilschutz rückte nach und nach aus, flickte, was noch zu flicken war. Noch gab es Vorräte. Doch bald, schon bald wird das Gäu nicht mehr so aussehen wie jetzt.

Denn die Nachricht, welche gleichsam einem Beben das Gäu verunsicherte, hat es in sich. In den Gärten würde künftig etwas fehlen. Der Heimatschutz wird besorgt von Haus zu Haus fahren und die letzten Exemplare in ein Register aufnehmen. Denn schon bald werden keine Stewis mehr produziert.

Die Gärten werden ohne Stewis nicht mehr die gleichen sein. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Die Gärten im Gäu, sie werden nie mehr die gleichen sein. Ciao, First Lady, arrivederci Swiss Lady. Ihr wart gut zu uns, habt von Oensingen bis Wolfwil, von Härkingen bis Oberbuchsiten die Wäsche getragen und gezeigt: Hier, wo unser Stewi steht, hier ist die Welt noch in Ordnung.