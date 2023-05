Aus Gäuer Sicht Wenn Müller ausbüxt – eine Ode an das Amtsblatt Unser Kolumnist liest regelmässig das Amtsblatt. Richtig interessant wird es, wenn es um Einzelpersonen geht. Philipp Felber-Eisele Drucken Teilen

Regelmässige Lektüre unseres Kolumnisten: das Amtsblatt. Bild: José R. Martinez

Ich weiss nicht, ob Sie diese Legende kennen. Aber: mir wurde früher gesagt, dass man in jeder Beiz das Amtsblatt und ein Glas Wasser gratis erhält, auch wer sonst nichts konsumiert. Nun, das ist zwar laut einer kurzen Google-Suche nicht die Wahrheit. Man muss aber sagen: Wer liest denn schon freiwillig das Amtsblatt?

Nun ja. Ich.

Angefangen hat alles damit, dass ich als Journalist genau wissen wollte, was denn in der Gegend so läuft, über die ich schrieb. Später kam noch das «Schweizerische Handelsamtsblatt» dazu, bei dem ich täglich die neusten Mutationen, Neueintragungen, Konkursfälle nachlesen konnte. Und ab und zu, da fielen auch eine oder zwei Geschichten ab.

Mittlerweile verdiene ich meine Brötchen nicht mehr als Journalist. Ich lese nicht mehr jeden Tag im Handelsamtsblatt. Geblieben ist aber etwas anderes. Noch immer lese ich regelmässig das Amtsblatt. Nun darf man sich fragen: Ja, aber warum denn? Aus reinem Gwunder?

So ein Amtsblatt ist ein Hort der Inspiration. Ein Kunstwerk, das sich in seinen Grundzügen seit Jahren nicht verändert hat. Und zumindest im Internet so flüchtig ist wie kaum etwas: Eine Woche nach der Publikation ist das aktuelle Amtsblatt schon wieder Geschichte.

Die Formulierungen aber, die bleiben zeitlos: «Ordentliches eisenbahnrechtliches Plangenehmigungsverfahren Planvorlage der SBB betreffend Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerk Olten.» Oder: «Kraftloserklärung eines Schuldbriefes». Da freut sich jeder, der so richtig sperrige Formulierungen mag.

Und ja, ein bisschen Gwunder ist dabei: Denn man liest Dinge, die man sonst schlicht verpasst hätte. Wer will nicht wissen, wer gerade seine Eigentumswohnung an seine Frau überschrieben hat? Eben!

Richtig interessant wird es, wenn es um Einzelpersonen geht. Nehmen wir an, Pius Egon Müller aus Härkingen (der Name und die Begebenheit sind frei erfunden) soll noch 200 Franken an Steuern bezahlen. Dann steht das so im Amtsblatt. Vielfach steht als Zusatz dazu: zurzeit unbekannter Aufenthalt. Das Inspirierende ist nun nicht die Tatsache, dass Müller Schulden hat. Sondern, dass der Staat offenbar nicht weiss, wo er ist.

Müller ist ausgebüxt.

Vielleicht lebt Müller mittlerweile in Kuba statt in Härkingen? Vielleicht sitzt er statt im «Knaus» in Oensingen im «Le Lion» an der Côte d’Azur? Vielleicht arbeitet er statt im Gäupark in Egerkingen als braun gebrannter 65-jähriger Surflehrer irgendwo an der Küste von Tansania (falls man da surfen kann, sonst soll er halt Hühner züchten, Hauptsache, er ist braun gebrannt).

Vielleicht ist Müller aber auch nach Alaska gezogen, schürft nach Gold und hat sich einen so langen Bart stehen lassen, dass die Einheimischen ihn ehrfürchtig Mr. Longbeard Muller nennen. Am Samstag steht er statt als Schiedsrichter auf den Gäuer Fussballplätzen als Hockeytrainer in einer Juniorenliga in einem zugigen nordamerikanischen Eishockeystadion im Einsatz.

Und falls Müller dort, oder von mir aus auf den Philippinen, seinen Frieden gefunden hat, ist das wunderbar. Dann gibt es nur noch eines zu tun, Müller: Steck doch 200 Stutz in einen Umschlag und schick das Geld nach Solothurn. Dann kannst du ohne schlechtes Gewissen deinen Lebensabend geniessen. Und vielleicht kannst du ja noch eine Grusskarte mitschicken.

«Lieber Staat, hier bin ich. Die 200 Stutz habe ich aufgerundet auf 210. Kauft euch ein Schoggistängeli.

Bis dann

Longbeard Muller, von Härkingen, jetzt bekannten Aufenthalts, im Nowhere-Drive 115, irgendwo im australischen Busch!

PS: Und grüsst mir Hampe, wenn er das nächste Mal in die Beiz kommt!»