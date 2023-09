Aus Gäuer Sicht Welchen Duft hatte Ihr Sommer? Pascal Froidevaux Drucken Teilen

Haben die warmen Monate einen Geruch, gar einen Duft? Dies fragt sich Kolumnist Pascal Froidevaux. Bild: Dominik Wunderli

Es war ein fast endloser Sommer, meine Lieblingsjahreszeit. Es ist warm, die Tage lang und die Stimmung heiter. Nicht, dass ein Novembertag direkt eine Depression auslöst, aber der Sommer oder besser gesagt die warme Jahreszeit hat es leichter, die Stimmung zu erhellen.

Doch etwas anderes ist neben der Temperatur und der Helligkeit drastisch different zur kalten Jahreszeit. Im Winter wird die olfaktorische Sprache stark gedämpft oder sogar unterdrückt. Die warmen Monate haben einen Geruch, oder einen Duft? Beides ist möglich, je nach Wirkung und ausgelöster Emotion.

Die deutsche Sprache kennt nur zwei polare Begriffe, aber kein neutrales Wort. Geruch ist eher negativ belegt, während Duft etwas Positives in uns auslöst. Es erscheint mir sehr seltsam, wie Gerüche oder eben Düfte mit unserem Bewusstsein umgehen, ganz zu schweigen von unserem Unterbewusstsein.

Ein Duft kann uns binnen Sekunden in die Vergangenheit zurückwerfen. Der erste Kuss unter Pinien, das Schulzimmer der ersten Schulklasse oder der Duft eines geliebten Menschen, den man vielleicht für immer verabschiedet hat. Das Meer bringt es sogar zustande, dass wir eine Salzigkeit riechen können, bei einem verpatzten Crawl selbstverständlich auch schmecken.

Es gibt warme Düfte, die uns beruhigen, wie Orangenblüten, aber auch kühle wie Bergluft und Minze. Gerüche können uns aber auch zum Würgen bringen, beispielsweise beim Vorbeigehen an einem prall gefüllten Robidog an einem heissen Sommertag. Gibt es auch Jahre, die uns einen bestimmten Duft vermitteln?

Orte bestimmt und wie schon erwähnt Menschen. Düfte und Gerüche nimmt jeder auf seine Art und Weise wahr, und ausgelöst werden auch unterschiedliche Gefühle. So gesehen leben wir mit einer weiteren Sprache neben Wörtern und Sätzen. Eine Sprache, die uns in einem Moment zurück in die Kindheit oder in Gedanken an einen Menschen versetzen kann.

Auf jeden Fall versuche ich den letzten Teil des Spätsommers noch einzuatmen, bevor uns der Winter in eine dumpfe Schicht der Geruchsunterdrückung hüllt. Einzig beim Robidog werde ich dankbar sein.