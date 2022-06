Aus Gäuer Sicht Was sind eigentlich Ferien? Pascal Froidevaux, Verwaltungsrat «S: Stebler», Oensingen Drucken Teilen

Kolumnist Pascal Froidevaux stellte sich schon früh die Frage, ob das Leben nur in den Ferien stattfindet und es dazwischen nur darum geht, die Zeit irgendwie zu überbrücken oder auszuhalten? PD

Täglich wandert der kleine Kleber von der linken Seite des Nachttisches auf die rechte. Immer mehr Tage liegen zurück, und immer weniger sind es, bis es so weit ist. Die Ferien sind da! Kinder werden mitten in der Nacht aus dem unruhigen – weil aufgeregt – Schlaf geweckt. Mutter hat Granini-Säftchen gepackt und Sandwiches gestrichen. Blinker und Ersatzrad wurden am Vorabend vom Vater geprüft und als reisetauglich befunden.

So in etwa fühlte es sich in den späten Siebzigerjahren bei mir an. Geplant, erträumt und dann endlich da, die Zeit, auf die sich alles hinzusehen scheint.

Früh stellte ich mir die Frage, ob das Leben eigentlich nur in den Ferien stattfindet und es dazwischen nur darum geht, die Zeit irgendwie zu überbrücken oder auszuhalten. Lange und anstrengend die vielen Wochen vor und nach der ersehnten kurzen Auszeit – ausschweifend die paar Tage der Apotheose. Die Stimmung kann sich fast auf Knopfdruck erheitern und das Sackgeld, um welches sonst immer gefeilscht werden muss, liegt in der fremden Währung deutlich lockerer in Vaters Hand.

Die endlose Vorfreude und der Versuch, die Tage maximal zu geniessen, gefolgt von einer katerähnliche Stimmung, sobald sich das Ende der Ferien abzuzeichnen droht. Erst einmal angekommen, schmeckt der Wein besser als derselbe, den wir als Erinnerung mit nach Hause nehmen. Die Welt ist farbiger, so, wie wir sie aus Hochglanzmagazinen kennen. Sind Ferien eine Droge, die so lange wirkt, wie die Tage dauern? Kommt es einer mentalen Verkleidung nahe?

Erlebnisse beim Reisen, exotisches Essen und eine wohlklingende Sprache, die unser Gehör umtanzt. Ursprünglich zum Erholen von Geist und Körper erdacht, sind es nun Ablenkungsmanöver für den bösen Alltag? Ein paar perfekte Tage mit schier unerreichbaren Erwartungen, gefolgt von einer intellektuellen Anorexie, sobald wir wieder zu Hause sind?

Ich denke, wir sollten uns vermehrt die Frage stellen, was wir in den Ferien wirklich machen möchten. Nicht das, was uns die Arbeitskolleginnen und -kollegen vorschwärmen oder die Reiseanbieter versprechen. Oft ist weniger mehr. Was sind unsere Sehnsüchte zum Auftanken unserer Seele? Mehr bewegen an der frischen Luft, in einem Wald, oder eintauchen in ein gutes Buch – was oft die besten Reisen sind für unseren Geist.

Dieses Jahr macht die ganze Schweiz Ferien, endlich nach zwei Jahren Pandemie und erst recht, weil im fernen Herbst wieder Einschränkungen drohen. Jetzt wird mal so richtig Urlaub gemacht.

Ich hoffe, die letzten zwei Jahre haben uns etwas zum Nachdenken angeregt, was uns wirklich guttut. Im Beschleunigen sind wir konditioniert, Entschleunigen braucht etwas Überwindung, und vor allem die schönen Seiten des Alltages zu sehen, wäre das Beste, was uns Ferien vor die Augen führen könnten. Mehr Ferien-Feeling im Alltag – das wäre es doch. Geniessen Sie es – wo auch immer.