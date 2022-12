Aus Gäuer Sicht Stromsparen – zu welchem Preis? Unsere Kolumnistin Merve Zejnula beurteilt die hiesigen Stromsparmassnahmen hinsichtlich möglicher Knappheitsszenarien kritisch. Merve Zejnula Drucken Teilen

Wird derzeit nicht beleuchtet: das Schloss Neu-Bechburg in Oensingen. Bruno Kissling

Angesichts des sich anbahnenden Wintereinbruchs hat der Bundesrat in einer Medienkonferenz in der vergangenen Woche die Schweiz zum Stromsparen animiert, damit die geplanten Notmassnahmen für die Netzstabilität erst gar nicht in Kraft treten müssen.

Im Sinne einer präventiven Planung haben sich die entsprechenden Gremien auf kommunaler Ebene damit auseinandergesetzt. Unter dem Thema Energiemangel konnte man hierzu bereits einen interessanten Bericht von Thal-Gäu-Redaktorin Rahel Bühler zu den geplanten Sparmassnahmen der Thaler und Gäuer Gemeinden lesen.

Der Tenor ist gleichlautend: Alle Gemeinden erachten die Situation als angespannt und sehen sich gezwungen, präventiv die ersten Stromsparmassnahmen umzusetzen, um so jegliche Knappheiten umgehen zu können. In meiner Gemeinde Oensingen hat der Gemeinderat bereits eine Liste an weitreichenden Massnahmen für den Winter beschlossen.

Den Verzicht auf die Weihnachts- und die Aussenbeleuchtung von öffentlichen und historischen Gebäuden erachte ich aufgrund des höher geordneten Interesses als notwendig und zielführend.

Bedenklich finde ich jedoch die laufenden Diskussionen zu den Sparbestrebungen bei der Strassenbeleuchtung. Die Thaler und Gäuer Gemeinden werden angehalten, von solchen Massnahmen im äussersten Notstand Gebrauch zu machen. Aus meiner Sicht sollte dabei verstärkt der Sicherheitsaspekt berücksichtigt werden. Voreilige Entscheide der Gemeinderäte gilt es diesbezüglich zu vermeiden, solange nicht die entsprechende kantonale Weisung zur Einstellung oder Dimmung der Strassenbeleuchtung ergangen ist.

Um sich der Bedeutung von Strassenbeleuchtungen bewusst zu werden, empfehle ich Ihnen einen Spaziergang vom Bahnhof Oensingen in Richtung Mühlefeld nach der Abenddämmerung. Ihnen wird rasch auffallen, dass an einigen Stellen die Strassenbeleuchtung bereits mangelhaft oder gar nicht vorhanden ist. Als Anwohnerin des Mühlefeldes ist die fehlende Beleuchtung nach dem Feuerwehrmagazin Richtung Dorf sehr bedenklich.

Etliche Studien weisen auf die Gefahren einer mangelnden Beleuchtung hin: Einbrüche, Strassenraub, körperliche und sexuelle Übergriffe. Wenig überraschend wurde deshalb mehrfach nachgewiesen, dass eine genügende Beleuchtung sich stark positiv auf das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung auswirkt.

Im Sinne dieser Erkenntnisse gilt es somit, die Sicherheit zu gewährleisten und die Strassenbeleuchtung nur als Ultima Ratio für Stromsparaktionen in Betracht zu ziehen. Ein möglicher Energiemangel darf nicht höher gewichtet werden als das Sicherheitsbefinden, das Wohl und die Sicherheit der Bevölkerung. Ebenso muss mittelfristig angestrebt werden, eine ausreichende Beleuchtung in allen Ortsteilen sicherzustellen.

In Anbetracht der anstehenden Diskussion zum Sexualstrafrecht auf nationaler Ebene gilt es vorgängig, bereits präventive Arbeit und Sensibilisierungsmassnahmen auf der untersten Staatsebene zu tätigen. Schlechtere Strassenbeleuchtungen würden ein falsches Zeichen setzen und den Tätern in ihren kriminellen und gewaltvollen Delikten nicht Einhalt gebieten.

Liebe Thaler und Gäuer Exekutivorgane: Bedenkt eure Entscheide und nehmt die Sicherheitsbedenken ernst.