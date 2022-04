Aus Gäuer Sicht Lokalisiert euch! Pascal Froidevaux, Verwaltungsrat «s: stebler», Oensingen Drucken Teilen

Kolumnist Pascal Froidevaux plädiert dafür, mehr lokale Produkte (im Bild sind Spargeln aus Laupersdorf) zu konsumieren. Bruno Kissling

Ich erachte die Globalisierung als einen gescheiterten Versuch der Effizienz-Optimierung. Unser Planet Erde ist kein Dorf – dafür sind die Distanzen und die kulturellen Unterschiede zu gross. Bereits in der Pandemie brachen Lieferketten ab. Autos beispielsweise konnten nicht fertig produziert werden, weil ein klitzekleines Teil an einer elektronischen Handbremse fehlte.

Ein querstehendes Schiff im Panamakanal sorgte für eine weltweite Aufruhr. Der aktuelle Konflikt zwischen der Ukraine und Russland – die als Getreidekammer der Welt gelten – hat zur Folge, dass die Weizenpreise steigen. Den Marokkanern wird das Mehl zu teuer – in Afrika droht eine Hungersnot.

Parallel dazu versuchen wir CO 2 -Ziele zu erreichen und schaffen es nach wie vor, ein Tier aus der Schweiz in Italien zu schlachten, in Portugal zu verwursten und den Cervelat am Wochenende in Wallisellen auf dem Grill zu brutzeln. Mit den vegetarischen Fleischersatzvarianten sieht es leider nicht besser aus.

Ich finde, wir sollten uns lokalisieren. Damit schonen wir die Umwelt und reduzieren unsere Abhängigkeit von internationalen Lieferketten. Denn nur eine Veränderung der Nachfrage wird ein Umlenken des Angebotes evozieren. Das Fleisch vom lokalen Metzger, der die Tiere in der Region einkauft, den Käse aus Milch von Kühen die auf den Gemeindeweiden fressen und ganz geschweige vom Gemüse von den Bauern rundherum.

Im Shutdown im Frühling 2020 boomten die Hofläden, doch kaum fallen die Regeln und Einschränkungen, sind die Spargeln aus Chile, die es schon im Februar gibt, deutlich beliebter als der Kohl aus Oensingen. Natürlich braucht es etwas Fantasie saisonal zu kochen, dafür können wir ganz neue Sphären der Geschmackskultur erleben. Im Grossverteiler wird praktisch alles das ganze Jahr über angeboten. Kein Wunder also, haben wir das Wissen oder zumindest die Sensibilität für das «Saisonale» verloren.

Schaffen wir es den Fokus auf unsere lokalen und regionalen Anbieter zu legen, wird uns die «Saisonalität» auf eine ganz natürliche Art und Weise wieder bewusst. Und vielleicht gelingt es uns damit, auch die unabhängigen Geschäfte, Bäckereien, Gemüsehändler und Marktfahrer aller Couleur am Leben zu halten.

Denn es zeugt beispielsweise von wenig Konsumentenverantwortung, dass es in der ganzen Stadt Bern gerade noch einen unabhängigen Metzger gibt. Lokal einzukaufen, heisst auch, umweltbewusst zu agieren und den Respekt vor dem Lebensmittel ins Zentrum zu stellen – bon appétit.