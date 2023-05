Aus Gäuer Sicht Komfortzone Pascal Froidevaux Drucken Teilen

Wir alle kennen sie – die wunderbar stressfreie Komfortzone. Haben Sie sich auch schon die Frage gestellt, warum sie so negativ konnotiert wird und weshalb wir diesen tiefenentspannten Ort verlassen sollten? Tun wir uns damit etwas nachhaltig Gutes oder raubt es uns nur wertvolle Energie? Einfach mal nichts tun und Langeweile zulassen, kann kreative Prozesse im Gehirn ankurbeln.

Einfach mal nichts tun und entspannen. Symbolbild: Britta Gut

Das stellte bereits Friedrich Nietzsche fest. Das Neue ist häufig Ergebnis einer Provokation des Gewohnten. Die wahre Entdeckungsreise besteht nicht darin, neue Länder zu besuchen, sondern sie mit neuen Augen zu sehen.

1908 haben die beiden US-amerikanischen Psychologen R. Yerkes und J. D. Dodson das Yerkes-Dodson-Gesetz veröffentlich. Es basiert auf Experimenten mit Labormäusen und beweist den Einfluss unseres Erregungsniveaus auf die kognitive Leistungsfähigkeit. Bei Unterforderung wird das Optimum an Leistungsfähigkeit nicht erreicht. Die Steigerung des Erregungsniveaus führt zu einer Erhöhung der Leistung bis zu einem Maximalwert. Erhöht sich das Erregungsniveau über das erforderliche Mass, sinkt die Leistung wieder ab.

Das bedeutet, dass wir ein gewisses Mass an Stress benötigen, um richtig in Schwung zu kommen. Steigt der Druck allerdings auf ein zu hohes Level an, wirkt er kontraproduktiv.

Albert Einstein hat sich ebenfalls mit dem Thema beschäftigt. Seine Definition von Wahnsinn ist: ständig das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. So weit – so gut. Wir Menschen sind sehr heterogen, was die einen fordert – überfordert andere, je nach Lebensumständen, Gesundheitszustand und Erfahrungsdichte unterscheidet sich unsere Resilienz.

Wie erkennen wir unseren idealen Stresslevel oder denjenigen unserer Mitmenschen? Und wie viel Langeweile benötigen wir, um kreativ zu sein? Ich bin der Meinung, dass wir uns hierbei nicht auf allgemeine Gesetzmässigkeiten, sondern auf unser Bauchgefühl verlassen sollten.

Mein Fazit: Neues zu entdecken, unbequeme Fragen zu stellen und uns abenteuerlichen Herausforderungen zu stellen, steigert unsere Produktivität und bringt uns weiter.

Ständige Hektik, ein negatives Umfeld und schlaflose Nächte rauben uns wertvolle Energie. Nach anspannenden Phasen benötigen wir Entspannung. Wird es uns langweilig, ist es an der Zeit für neue Aufgaben. Ich möchte Sie, liebe Leserinnen und Leser, dazu motivieren, sich ebenfalls einige Gedanken über Ihren optimalen Stress/Langeweile-Mix zu machen.