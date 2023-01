Aus Gäuer Sicht Ig mäude das em «Walti»! Kuno Blaser Drucken Teilen

Ein Foto von Walter Bösiger des Flugzeugabsturzes in Würenlingen 1970. Walter Bösiger/Blick

Wer war «Walti»? In den sozialen Medien hinterlassen heute Hänschen und Gretchen ihr Unbehagen. Früher zog man «Walti» ins Vertrauen, damit er es «im ‹Blick› bringt». Hinter «Walti» steckt der Oensinger Walter Bösiger, einst Fotograf und «Blick»-Reporter, ein Urgestein des Schweizer Boulevardjournalismus.

Mit nicht ganz lauteren Mitteln spitzte er seine Ohren. In seinem Keller lief rund um die Uhr ein Telefonrundspruchgerät, eines seiner Funkgeräte fing die Polizeimeldungen ab. Weitere ausgeklügelte Informationsquellen ermöglichten es Walti, zeitgleich mit der Polizei an Tatorten einzutreffen. So sei es beim Flugzeugabsturz in Würenlingen 1970 oder beim legendären Mordfall in Seewen 1976 gewesen.

An Stammtischen lieferte Walti regelmässig den Aufhänger für Diskussionsrunden: «Hesch gseh, was dr Walti im ‹Blick› gschribe het?»

Eine geflügelte Losung für manch Frustrierten lautete im Gäu über Jahre hinweg: «Ig mäude das em Walti!» Diese Ankündigung konnte man durchaus als Drohung verstehen: «Wehe dem!»

Wer wegen Walti «im ‹Blick› kam», weil aus dem Rahmen gefallen, liess selbst Tante Lieschen, das sonst lediglich die Todesanzeigen im Leibblatt der Solothurner Konservativen, im «Neuen Morgen» studierte, zum «Blick» greifen. Manch einer gab bei einer solchen Drohung kleinmütig bei oder «zog den Schwanz ein», um nicht in die Schlagzeilen zu geraten.

Walti wurde auch geschätzt. Der Balsthaler Walter S. erinnert sich: Ein Schuldner habe ihm 4000 Franken zurückerstattet, um von Waltis Recherchen verschont zu bleiben. Walti habe sich oft mehr als Anwalt der Hilflosen und Schwachen verstanden, als dass er Reporter war. Die Macht der Boulevardpresse spielte er dabei geschickt aus.

Der Oensinger Landwirt Hugo H. kannte Walti schon als kleiner Junge. Er meinte, dieser habe das «Gspüri» besessen, sehr feinfühlig auf die Menschen einzugehen. Schade, dass es heute nicht mehr Leute seines Schlages gäbe, die schonungslos zur Feder griffen, um sich für die Probleme der Kleinen einzusetzen.

Er erinnere sich gerne und mit grossem Respekt an ihn. Dabei beschreibt Hugo H. ein ganz persönliches Ereignis: «Walti war der Einzige, der die Tatsache auf den Punkt brachte, dass uns in den Siebzigerjahren mehrere Pferde wegen der Autobahn an Vergiftungserscheinungen eingingen. Dank der Titelseite im ‹Blick› bewirkte er, dass wir wenigstens Gehör fanden.»

Damals hatte es Walter Bösiger halt noch leichter. Kein Datenschutzbeauftragter hinderte ihn, die Dinge beim Namen zu nennen. So unsympathisch das Gehabe der Boulevardpresse sein mochte, Walti erzielte mit seiner Feder die grössere Wirkung als manch «zahnlose» Überwachungskamera heute.

Als kürzlich in Olten eine unbekannte Täterschaft einen Einbruch in eine Bijouterie verübte, suchte die Polizei nach Zeugen. Ein Täter habe einen blauen Pullover sowie ein weiss-graues Kopftuch und einen schwarzen Rucksack getragen, liess sie verlauten.

Immerhin lässt sich aus der Meldung schliessen: Ein Schotte war der Dieb wohl eher nicht, man vermisste bei ihm den Dudelsack. Ein Schweizer wohl ebenfalls nicht, zur Rechtfertigung dieser Annahme fehlte ihm das Alphorn. Was die Überwachungskamera sonst noch offenlegte, bleibt unter dem Deckel.

Schade, meinen viele, dass man den «Waltis» der heutigen Zeit die Linse trübt und den Spitzer wegnimmt. Walti alias Walter Bösiger jedenfalls hätte schonungslos die Dinge beim Namen genannt, vermuten sie. Ob die Lümmel ihr Diebesgut deshalb reumütig und barfuss der Bijouterie zurückgebracht hätten, bleibe dahingestellt.