Aus Gäuer Sicht Helvetia ruft, doch wird ihr Ruf erhört?

Im Oktober finden die eidgenössischen Wahlen statt. Severin Bigler

Liebe Leserschaft, uns stehen erneut im Oktober die Erneuerungswahlen des eidgenössischen Parlaments bevor. Zwar reihen sich an den Strassenrändern die Wahlplakate noch nicht aneinander, aber allmählich nominieren die Parteien ihre Spitzenkandidierenden. Folglich gewinnt die Thematik der Zusammensetzung der Parteilisten wieder an Aufwind in den Medien.

Der Fokus der heutigen Kolumne wird gänzlich auf die weiblichen Kandidierenden gerichtet. Selbstverständlich sind weitergehende Eigenschaften nebst dem Geschlecht der Kandidierenden (beispielsweise Alter, Ausbildung, Beruf, Migrationshintergrund und so weiter) massgebend für eine demokratische Abbildung der Bevölkerung im Parlament. Die Durchleuchtung all dieser würde jedoch den Rahmen sprengen, weswegen der Ruf der Helvetia nach Frauen hier wegweisend ist.

Was steckt nun hinter dem Ruf von Helvetia, der Landesmutter der Schweizerischen Eidgenossenschaft? Die überparteiliche Bewegung «Helvetia ruft» hat sich zum Ziel gesetzt, eine repräsentative und demokratische Vertretung von Frau und Mann im Parlament zu sichern und so ein besseres Abbild der Bevölkerung zu ermöglichen. Für die eidgenössischen Wahlen sind jeweils die frei werdenden Sitze im National- wie auch Ständerat (die zukünftig von einer Frau geerbt werden könnten) für Helvetia zentral.

So werden aktuell schweizweit in den Sozialen Medien Helvetia-Kampagnen geschaltet, wo sie Frauen nach Bern ruft. Wenn die Landesmutter mal gerufen hat, verspricht sie natürlich auch Hilfe zu leisten. Mittels kostenloser Kurse werden die Kandidatinnen fit für den Wahlkampf und für das politische Amt gemacht.

Sie sehen, hinter dem Ruf steckt eine ausgeklügelte Kampagne, welche mittels Sensibilisierungsmassnahmen ein begrüssungswertes Ziel, nämlich die Demokratieförderung, verfolgt.

Nun mag Ihnen die Frage aufkommen: Ist das Frausein schon genug für eine Kandidatur? Nein, liebe Leserschaft, es ist verblendet, das Geschlecht als ausschlaggebende und alleinige Qualifikation zu nennen. So auch, wenn man starre Quoten für die Verteilung der Sitze nach Geschlecht fordern würde.

Damit eine Frau kandidieren kann, muss sie vorab einen ordentlichen Bewerbungsprozess durchlaufen, wo sie auf Herz und Nieren getestet wird. Hierfür werden Findungskommissionen eingesetzt, welche auch sicherstellen, dass die nötigen Qualifikationen gegeben sind. Demzufolge kann die Wählerschaft davon ausgehen, dass ihnen eine geeignete, kompetente und durchmischte Auswahl an Kandidierenden vorgelegt wird.

Wieso sollen nun aktiv Kandidatinnen beworben werden? Die Gründe liegen in der Natur und Funktion der Legislative. So soll sie doch als Repräsentantin der Stimmbürgerschaft im Fall der grossen Kammer und der Kantone im Fall der kleinen Kammer dienen. Doch gemäss dem Bevölkerungsanteil sind Frauen stets noch untervertreten in der Politik.

Die Zahlen lügen nicht, der Frauenanteil beträgt im Nationalrat 42 Prozent und im Ständerat lediglich 28,3 Prozent. Nach über 50 Jahren Frauenstimmrecht ist es gerechtfertigt, diese Diskrepanz zu beheben und die Frauenuntervertretung gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil auszubalancieren.

Die Parteien sind mit ihren Listengestaltungen und Nominierungen schweizweit laufend dran, ambitionierte Frauen ins Rennen zu schicken. Jetzt liegt es an Ihnen als Wählerschaft, sich ein fundiertes Bild der Kandidierenden zu machen und eventuell dem Ruf der Helvetia zu folgen.