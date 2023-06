Aus Gäuer Sicht Hausarzt gesucht – werde ich noch fündig? Merve Zejnula Drucken Teilen

Ein Hausarzt ist oftmals auch eine Vertrauensperson (Symbolbild). Bild: Christian Beutler/Keystone

Mit meinen fast 30 Jahren stellt sich mir eine neuartige Aufgabe. Mein langjähriger Hausarzt hat sein Arbeitspensum reduziert und ist seinem verdienten Ruhestand allmählich nähergekommen. Nun muss ich nach fast einem Vierteljahrhundert einen neuen Hausarzt suchen.

Es gilt nicht nur, eine Grundversorgung im Gesundheitsbereich zu finden, sondern auch gewissermassen eine neue Vertrauensperson. Wie gehe ich nun vor, gibt es überhaupt noch Hausärzte mit Kapazitäten und wie lange kann dieses individualisierte System noch bestehen?

Die Hausärzte aus der Region klagen über Probleme in der Nachfolgersuche. Nicht selten hört man auch in unseren Gemeinden von geschätzten Hausärzten, die altersbedingt ihre Arbeit niederlegen und trotz langer Suche keine Nachfolger finden. Das Ergebnis: Eine Praxis schliesst nach der anderen und die Patienten suchen verzweifelt eine Anschlusslösung.

Nichtsdestotrotz hat die Stimmbevölkerung dieses Wochenende just die Änderung des kantonalen Gesundheitsgesetz mit weiteren Restriktionen bei den Zulassungsbeschränkungen im ambulanten Bereich an der Urne angenommen.

Dieser Entscheid steht quer in der Landschaft. In Zeiten des hohen Fachkräftemangels auf Stufe Grundversorgung, aber auch bei Spezialisten im Gesundheitsbereich, kann man nicht von Überversorgung reden und jegliche Regulierungsversuche sind fehl am Platz.

In diesem Zusammenhang bleibt zu hoffen, dass die Solothurner Regierung wie versprochen die Hausärzte von möglichen Kontingenten ausschliesst und vor der Festlegung der Höchstzahlen den betroffenen Interessensgruppen rechtliches Gehör gewähren wird. Gemeinsame Lösungen zu suchen ist der einzige Weg, medizinische Grundversorgung bei steigender Nachfrage sicherstellen können.

Ohne den Teufel an die Wand zu malen, ist davon auszugehen, dass sich mit dem Älterwerden der Baby-Boomer die Lage zuspitzen wird. Die akademischen Anforderungen werden immer höhergesteckt, zu wenig Fachpersonal wird in der Schweiz ausgebildet, mit einer alternden Gesellschaft wird die Nachfrage stetig höher, gleichzeitig werden die Zulassungsvoraussetzungen stetig restriktiver und zuletzt wird der Alltag im Medizinbereich immer bürokratischer.

Damit nun nicht auch noch die verbleibenden Fachpersonen den Kittel an den Nagel hängen, ist es höchste Zeit die Arbeit des Gesundheitspersonals weitgehend zu entbürokratisieren und die Ärzte zu entlasten.

Um nochmals auf meine persönliche Lage zurückzukommen: Mein Noch-Hausarzt arbeitet trotz des Rentenalters an zwei Tagen in der Woche in einer Gemeinschaftspraxis weiter. Aus reinem Goodwill schiebt er seine berechtigte Vollpension noch auf.

Weil ich im Moment in Bern arbeite und durch die Woche hier auch wohne, muss auch ich früher oder später eine Anschlusslösung finden. Es wird zur scheinbar unmöglichen Herausforderung, wieder einen solchen Hausarzt und zugleich eine Vertrauensperson zu finden. Sehr wahrscheinlich wird meine Anschlusslösung in einer Gemeinschaftspraxis münden, wo ich zufälligerweise jeweils jemand anderen antreffen werde.

Ist so eine kollektive Lösung schlimm? Nein. Sie ist ein Muss für die Zukunft. Wenn wir weiterhin eine solche tadellose Grundversorgung geniessen möchten, müssen wird gewissermassen auch Abstriche machen. Persönlich möchte ich hier noch all den Personen in diesem Bereich danken, die tagtäglich ihr Bestes für unsere Gesellschaft geben und trotz schlechter Bedingungen die Hoffnung nicht aufgeben.