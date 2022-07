Aus Gäuer Sicht Handwerkerinnen und Handwerker sind die wahren Heros der Arbeitswelt Beat Nützi, ehemaliger Chefredaktor Oltner Tagblatt Drucken Teilen

Handwerkerinnen und Handwerker, die wahren Helden der Arbeitswelt? Michel Canonica

«Wer will heute noch einen Beruf erlernen, bei dem man sich die Hände schmutzig macht?», stellte der Chef eines kleinen Handwerkerbetriebs an einem Stammtisch im Gäu mit verzagter Stimme fragend fest. Und er löste mit dieser Frage eine rege Diskussion über den Fachkräftemangel aus.

Man freute sich zwar darüber, dass im Kanton Solothurn soeben etwa 2000 junge Menschen mit Erfolg eine Lehrabschlussprüfung bestanden und damit eine berufliche Grundausbildung abgeschlossen haben. Doch der Nachwuchs könne bei weitem den Bedarf nicht decken, schon gar nicht bei Handwerksberufen, wurde am Stammtisch konstatiert.

Nicht ohne Grund, denn bereits seit 2019 verlassen mehr Erwerbstätige den Arbeitsmarkt, als neue eintreten. Innerhalb der nächsten zehn Jahre gehen landesweit eine Million Menschen der Babyboomer-Generation in Rente, im gleichen Zeitraum rücken laut Arbeitgeberverband aber nur 500’000 Erwerbstätige nach. Die Personalprobleme in den bereits stark betroffenen Bereichen, zum Beispiel in der Gastronomie, auf dem Bau und im Baunebengewerbe, im Pflegebereich und in der Industrie, dürften sich noch verschärfen.

Ein Stammtischgast bemerkte, die zentrale Verkehrslage werde der Region Gäu-Olten allmählich zum Verhängnis: «Unsere Jungen pendeln weg und nur wenige pendeln zu, weil die Anziehungskraft der grossen Zentren Zürich, Basel und Bern dominiert.» Attraktive Arbeitsplätze für junge Leute seien dort en masse vorhanden: in Zürich zum Beispiel in der Finanz- und in der IT-Branche, in Basel etwa im Bereich Life Sciences und in Bern unter anderem in der Bundesverwaltung.

Es gehe dabei um Hunderttausende Arbeitsplätze, die auf dem Berufsradar junger Leute eine vorrangige Stellung einnähmen. Dem ist nicht zu widersprechen, wie auch der Feststellung, dass auf dem hiesigen Arbeitsmarkt die Handwerksberufe einem besonders harten Wettbewerb ausgesetzt sind, weil die Schweiz sehr attraktiv ist für internationale Konzerne, die hierzulande für junge Menschen viele interessante, moderne Arbeitsplätze schaffen.

Man kann es drehen und wenden, wie man will: Handwerksberufe haben derzeit schlechte Karten auf dem Arbeitsmarkt. Der Fachkräftemangel ist besorgniserregend und sorgt in der Praxis in vielen Betrieben für Stress. Berichten zufolge gibt es bereits Jobjäger, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abwerben wollen. Wer sich abwerben lässt, kann meistens mit einem höheren Lohn rechnen, immerhin.

Doch das eigentliche Personalproblem ist erst zu entspannen, wenn die Handwerks- und die Pflegeberufe wieder mehr Wertschätzung erlangen. Unsere Gesellschaft lebt nicht in erster Linie davon, dass in Büros Papiermonster gefüttert werden. Es braucht vielmehr Handwerkerinnen und Handwerker. Sie sind die wahren Heros in der Arbeitswelt.

Denn: Wer will die Energiewende schaffen, wenn es im Bereich Sanitär-Heizung-Klima-Elektro nicht genügend ausführende Fachkräfte gibt? Oder: Wie soll die Versorgung mit Lebensmitteln erfolgen, wenn es in der Landwirtschaft an Arbeitskräften fehlt und niemand mehr Metzger oder Bäcker werden will? Oder: Wie sind die Qualität im Gesundheitswesen zu erhalten und die mit der Demografie einhergehende Überalterung der Bevölkerung zu bewältigen, wenn nicht genügend Pflegepersonal zur Verfügung steht? Und: kein Haus, keine Strasse, keine Wasserleitung ohne Handwerkerinnen und Handwerker.

Ein gewisses Umdenken tut not: Zum Beispiel die Einsicht, dass es kein Abstieg ist, wenn der Sohn eines Anwalts Elektriker oder die Tochter einer Ärztin Pflegefachfrau werden wollen, weil sie diese Arbeit als sinnvoll erachten. Auch die Bildungspolitik, die den Fokus zu sehr auf die Akademisierung legt, muss über die Bücher. Es lebe das Handwerk.