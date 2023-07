Aus Gäuer Sicht «Geld für Land» Kuno Blaser Drucken Teilen

Der Beitrag, den das Schweizer Fernsehen anno 1975 im Sendegefäss «Für Stadt und Land» ausstrahlte, sprach ein Übel an. Beklagt wurde, dass Gäuer Landwirte ihr Land an Lageristen veräusserten. Geld für Land!

Mit einem Zeitsprung und etwas bösartiger Fantasie liesse sich daraus ein Krimi drehen: Auf dem renaturierten Gerteten-Parkplatz in Oensingen sei in einem Mercedes Pagode «Jakobli», ein betagter ehemaliger Landwirt, zudem ein Nachkomme des legendären Bauernführers Adam Zeltner, tot aufgefunden worden.

«Jakobli» gedachte, mit der Giftspritze Unkraut zu entfernen, um den Parkplatz für das nächste Schützenfest freizubekommen. Bei der Obduktion der Leiche habe man zuhauf Tausendernoten in seinem Magen entdeckt. Letztmals sei «Jakobli» im Abstimmungslokal im Schulhaus Oberdorf gesehen worden. Dort hätte er dazu beigetragen, dass alle Gäuer und Thaler Gemeinden (ausser Kestenholz und Welschenrohr) das Klimaschutzgesetz bachab schickten.

Als «Jakobli» zu Ohren gekommen sei, dass die Befürworter dank den Städtern trotzdem Oberhand gewannen, habe er aus Gram Selbstmord begangen, mutmassten seine Freunde der ehemaligen Bauernpartei.

Lassen wir den Fall ungeklärt ruhen. Besser ist, sein Augenmerk auf aktuelle Dorfgeschichten zu richten. Otto Baumgartner selig, älteren Oensinger Dorfbewohnern unter dem Kürzel «OBA» als Tausendsassa und bemerkenswerte Persönlichkeit ein Begriff, erfand den «OBA- Vergaser».

Damit erlangte Otto Baumgartner Berühmtheit. Seine Erfindung hauchte Motorwagen zusätzliche PS ein. Solches war schon damals begehrt. Namhafte Automarken wie Porsche bestückte er mit seinen Vergasern. Vor OBAs Haus standen stets schneidige Karossen. Darunter befand sich auch ein Eigenbau, ein von ihm entwickelter Rennsportwagen.

Mit dem «OBA-Vergaser» erlangte Otto Baumgartner Berühmtheit. Bild: Kuno Blaser

An der Solothurnerstrasse 23 tüftelte und forschte «OBA» in seiner Werkstatt. Seine Produkte sind bis auf den heutigen Tag auf dem Oldtimermarkt begehrt. Über dem Hauseingang prangt ein Wappen seines Geschlechtes, versehen mit der Jahrzahl 1942. Man könnte dies als starkes Zeichen an seine Nachkommen deuten: Hier ist unser Familiensitz.

Dass diese das Erbe ihres Grossvaters ehren und an ihm festhalten, ist unter genannten Begebenheiten nachvollziehbar. Die Bauherrschaft aus dem fernen Luzern bringt dafür wenig Verständnis auf. Angedacht war von ihr, dass die Häuser 23 und 25 der Überbauung «Leuenfeld Süd – Teil West» weichen sollten. Auf dem Papier eine leicht zu verwirklichende Angelegenheit, zumal es sich um keine schützenswerten Bausubstanzen handelt.

Die beiden Häuser sollen der Überbauung weichen. Bild: Kuno Blaser

Mit Geld liesse es sich regeln, wie so vieles, dachte wohl die Bauherrschaft. In dieser Annahme täuschte sie sich. Noch gibt es Menschen, die ideelle Werte über Geldsegen stellen. «Geld für Land? Nein!»

Fakt ist, dass sich seit Jahren die beiden Hauseigentümer allen Druckversuchen widersetzen. Zu viel des Guten war, als sich eines Morgens ungefragt mit Leitern ausgerüstete Männer auf ihren Liegenschaften tummelten, um die Profilierung vorzunehmen. Die Hauseigentümer erhoben Einsprache und konnten wenigstens auf ihrem Land das Errichten von Holzstangen abwenden.

Informationstafeln zeigen, wie die Überbauung dereinst aussehen soll. Bild: Kuno Blaser

Nicht verhindern liess sich das Platzieren von zwei Informationstafeln. Diese präsentieren dem Vorbeigehenden, wie «Leuenfeld Süd – Teil West» im Endausbau aussehen soll. Genannte Häuser sind über kurz oder lang dem Abbruch geweiht. Immens die seelische Belastung, die den Hauseigentümern mit dieser Offenbarung zugemutet wird.

«Die genötigten Erben» könnte demnach der Titel dieses Krimis heissen. Er beschriebe, wie im Bauwahn das in unserer Verfassung festgehaltene «Recht auf Eigentum» unterlaufen wird. «Geld für Land» sei Dank!