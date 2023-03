Aus Gäuer Sicht Gekommen, um zu gehen – und dennoch geblieben Wie die Geschichte eines jungen jugoslawischen Saisonniers in der Schweiz begann und wieso sie heute noch nicht zu Ende ist. Merve Zejnula Drucken Teilen

Der Ausländerausweis von Merve Zejnulas Vater von 1990. Bild: zvg

Wer die Zeitung aufschlägt, stolpert aktuell über Migrationsthemen. Dies aufgrund des ständigen Drucks auf die Migrationspolitik und des sich zuspitzenden Fachkräftemangels, die die Schweiz vor zusätzliche Herausforderungen stellen. In dieser Hinsicht habe ich mich gefragt, wie es meinem Vater in den 1980er-Jahren als «Wirtschaftsflüchtling» gelang, in die Schweiz zu kommen und hier zu bleiben.

Über Jahrzehnte hinweg engagierte die Schweiz günstige Arbeitskräfte aus dem Ausland und konnte sie nach Saisonende bürokratielos wieder nach Hause schicken. Auf diese Weise wurde die nötige Arbeit verrichtet und zugleich wurde sichergestellt, dass die Sozialwerke in der Schweiz nicht belastet werden. «Wir riefen Arbeitskräfte, und es kamen Menschen.» Passende Worte des Autors Max Frisch bezüglich der italienischen Gastarbeiter zeigten, dass das System allmählich an seine Grenzen stossen wird.

Die ambivalente Haltung zwischen Willkommenskultur und Angst vor Überfremdung hat sich in diesen Jahren auf die Migrantenseite geschlagen. Denn früher wie heute erledigen die Migranten meist die Arbeit, die die Schweizer nicht machen wollen.

Unter dem Vorwand, Geld anzusparen und wieder in die Heimat zurückzukehren, hat sich mein Vater im Sommer 1986 auf den Weg in die Schweiz gemacht. Als Hilfsarbeiter im Bereich Beschichtungen des schweren Korrosionsschutzes wurde er saisonweise eingesetzt. Wie es der Zufall wollte, hat er meine Mutter kennen gelernt und sie geheiratet. Sie mussten anfangs eine Fernbeziehung führen und blieben brieflich in Kontakt.

Weil sie nicht weiterhin getrennt leben wollten, wurde meine Mutter Ende der 1980er-Jahre in Kestenholz als Familiennachzug angemeldet. Es war alles ziemlich neu für sie, aber anno dazumal war der Plan weiterhin, noch ein bisschen mehr Geld anzusparen, damit der Wunsch des Eigenheims im Heimatland verwirklicht werden konnte.

In Oensingen, im Haus eines Herrn Straub, konnten sie dann in ihre erste gemeinsame Wohnung ziehen. Tagsüber war mein Vater schweizweit auf Baustellen unterwegs, um seiner schweren Arbeit nachzukommen, und meine Mutter sorgte sich um den Haushalt und lernte die Schweizer Sitten und die Kultur dank des hilfsbereiten Vermieters kennen.

Das Familienglück wurde im Sommer 1991 mit der Geburt meines älteren Bruders besiegelt. Der Rückkehrwillen war weiterhin vorhanden, aber zugleich gewöhnten sie sich an den Wohlstand und an die Vorzüge eines geordneten Lebens in einem Rechtsstaat.

Aus einer retroperspektiven Betrachtung heraus war meine Geburt im Jahre 1996 und die Einschulung und Integration der Kinder wohl der entscheide Wendepunkt: Ohne es geplant zu haben, haben wir alle hier Fuss gefasst und uns in die Gesellschaft eingegliedert. Weder für mich, noch für meinen Bruder ist ein Leben im Ausland denkbar und zwischenzeitlich für meine Eltern wohl auch nicht mehr.

Als Diasporamitglieder werden ihre Ferien weiterhin wohl Richtung Heimat geplant, aber deren Reise endet wieder im getrauten Heim in Oensingen. Obschon das Eigenheim in der Heimat steht, hat sich für meine Eltern herausgestellt, dass das Zuhause dort ist, wo die Familie ist.

Unter dem Begriff «massvolle Einwanderung» versucht die Schweiz, die eingangs erwähnten Interessenskonflikte zu lösen. Die Bestrebungen werden zielführend sein, wenn man sich vor Augen hält, dass es sich um Menschen handelt.