Aus Gäuer Sicht Geht der Schnellschuss nach hinten los? Im nächsten Jahr sollen die Subventionen für die GP11-Munition im ausserdienstlichen Schiesswesen gesenkt werden. Unsere Kolumnistin, selber eine Schützin, erklärt die Hintergründe. Merve Zejnula Drucken Teilen

In Schützenkreisen wird eine Zerstörung des Schiesswesens befürchtet (Symbolbild). Bild: Dominik Wunderli

Nach der Ankündigung von Subventionskürzungen sind die Gemüter der Schützen erhitzt. Konkret sollen im nächsten Jahr die Subventionen für die GP11-Munition im ausserdienstlichen Schiesswesen gesenkt werden. Dies hätte zur Folge, dass der Schusspreis von 30 auf 60 Rappen steigen würde, de facto also eine Verdoppelung der Kosten.

Ist diese von der Eidgenössischen Finanzkontrolle angeordnete Sparmassnahme gerechtfertigt oder wird es, wie es die Schützen behaupten, zur Zerstörung des Schützenwesens und der Schwächung des Wehrwillens der Schweizer Armee führen?

Woher stammt die Subvention und was heissen diese Abkürzungen? Im ausserordentlichen Schiesswesen sind zwei Kaliber üblich, GP11 und GP90. GP ist die Abkürzung für Gewehrpatrone und die Zahl verrät, ab wann sie als Standardmunition in der Schweizer Armee verwendet worden ist. Die GP11 war von 1911 bis 1994 im Gebrauch und wurde dann mit der Lancierung des neuen Sturmgewehrs im Jahr 1990 durch die GP90 ersetzt.

Mit Munitionssubventionen wird nun etwas am Leben erhalten, was schon lange nicht mehr im ordentlichen Gebrauch ist. Ein Grund unter anderem ist, dass das Sturmgewehr 57 in den letzten Jahren zu einem beliebten Präzisionssportgerät geworden ist. Dies insbesondere, weil diverse Hilfsmittel (unter anderem das Ringkorn) bewilligt worden sind.

Dieses Phänomen hat sich im Januar 2022 wiederholt, indem nun auch das Ringkorn für das Sturmgewehr 90 zugelassen worden ist. Folglich sind in den Schiessständen immer mehr Sturmgewehre 90 inklusive Aufrüstung zu sehen. So ist der grösste Teil der Schützen und der noch wehrpflichtigen Bevölkerung auf die GP90 angewiesen. Im Prinzip subventioniert der Bund also eine veraltete Nische im Sportwesen.

Wird die Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit vom staatlichen Handeln hinterfragt? Bevor man für alles den Bund an die Kasse bittet, sollte man die effektiven Kosten für die Produktion von Gewehrpatronen analysieren. Dieser liegt weit über einen Franken, so wird auch bei den neuen Preisen das Schiesswesen subventioniert.

Die Sorgen, dass der Wehrwille geschwächt wird, sind unnötig, da die GP11 in der Armee nicht mehr ordentlich verwendet wird. Einzig und allein für die Maschinengewehre wird im kleinen Mass diese Munition noch verwendet. Diese kleine Nutzung ist keine Rechtfertigung für die jährlichen Munitionssubventionen im zweistelligen Millionenbereich (2019: 10,2 Millionen; 2020: 7,9 Millionen Franken).

Die Subvention und die Förderung der Vereine bleiben trotzdem noch erhalten. Die Vereine werden für die Durchführung der Bundesübungen höhere Entgelt zugesprochen sowie auch für die Jungschützenkurse. Alles in allem fällt zwar ein Teil der Subvention weg, aber ein wesentlich wichtiger Bestandteil für die Zukunft der Vereine wird erhöht. In der Gesamtschau ist der Entscheid haltbar und erweist sich nicht als ein Schnellschuss.

Als aktive Schützin bin ich besorgt über den Erhalt des Schützenwesens und das Fortbestehen der Vereine. Um diese langjährige Tradition aber zu wahren, bemühe ich mich, unseren Verein zu unterstützen, das Schützenwesen der Öffentlichkeit schmackhaft zu machen – und verzichte darauf, beim Bund ungerechtfertigte Subventionsgelder einzufordern.

Für die Zukunft prognostiziere ich keinen Schwund der Schützen aufgrund höherer Schussgelder, sondern eine Bewegung hin zur neuen Technik. In einer schnellläufigen Welt, mit täglicher Dynamik und Technikentwicklung ist dieses agile Verhalten das einzig richtige.