Aus Gäuer Sicht Fehlplanung Unser Kolumnist kritisiert die Bautätigkeit im Gäu. Das Bautempo habe in den letzten Jahren ein Ausmass erreicht, das jeden Überblick über Nachhaltigkeit und Wertschöpfung verunmögliche. Kuno Blaser

Ich stand als Junge einst staunend und unkritisch zugleich auf der Autobahnbaustelle in Oensingen. Mehr als 60 Jahre danach fühle ich mich berechtigt zu sagen, was viele heute empfinden: Was zurzeit im «Feld draussen» abläuft, ist die grösste Fehlplanung der hiesigen Menschheitsgeschichte, seit der «Rislisberhöhle- Epoche» vor 12’000 Jahren. Auf die «Rislisberghöhle sei zurückgegriffen, um die Dimension dieses planerischen Irrtums, den wir uns «demokratisch legitimiert» einbrockten, zu erkennen.

Zahlreiche Kräne bei der Baustelle von Bell in Oensingen. Bild: José R. Martinez

Wie kommt eine Generation dazu, ihr grösstes Gut – ihren Boden – in einem Tempo zu verscherbeln, zuzubetonieren, zu verschandeln, ohne dafür auch nur einen Hauch an Gegenwert einzufahren? Das Bautempo erreichte in den letzten Jahren ein Ausmass, das jeden Überblick über Nachhaltigkeit und Wertschöpfung verunmöglicht, das die vorhandenen Ressourcen auffrisst und ökologische Folgeschäden nach sich ziehen wird.

Was beispielsweise die Bell AG in Oensingen an Ressourcen anzapft – genannt seien namentlich Land, Wasser und Energie – was sie an Verkehrsaufkommen, Zuwanderung und Wohnungsbedarf vor Ort auslöst, grenzt aus meiner Sicht an Wahnsinn. Darf man einer Firma ein solches Bauvolumen zugestehen, wenn das Preisschild nicht offen auf dem Tisch liegt? Der Öffentlichkeit bleibt verborgen, was für die Gemeinde steuertechnisch herausspringt.

Bei allem sei nicht verschwiegen: Der Ursprung des Übels fusst auf dem rasanten Bevölkerungswachstum. «Mehr Einwohner, mehr Wohnraum, mehr Strassen, mehr Futternäpfe, mehr, mehr, mehr», lautet die teuflische Formel.

Der freie Blick auf das Naturerbe Klus ist für das Auge nur noch im Rahmen erhältlich. Bild: Kuno Blaser

Nun ist es, wie es ist: Der freie Blick auf die schönste Partie des schweizerischen Juras, ein Naturerbe ohnegleichen, ist versaut, verbaut für die Ewigkeit. Es möge niemand behaupten, es seien als Gegenleistung notwendige und nachhaltige Arbeitsplätze für Oensingen geschaffen worden. «Für wen?», müsste man nachfragen.

Die Antwort steht auf den Nummernschildern der Autos im Parkhaus der Firma Bell schwarz auf weiss (und schwarz auf gelb) geschrieben. Ein Blick auf die Tages-Kilometerzähler der Autos entlarvte, welche weiten Arbeitswege die tüchtigen Metzgergesellen täglich auf sich nehmen.

Wer aus fernen Landen es mit dem Auto nicht schafft, hier keine feste Bleibe hat und deshalb seine Familie in der Heimat zurücklassen muss, dem stehen im Dorf und in umliegenden Gemeinden Kajütenbetten zur Verfügung. In Oensingen koste eine solche Liege 700 Franken pro Monat, sickerte im Dorf durch. So käme für Einheimische eine hübsche Summe zusammen, wenn zwölf Liegestellen vermarktet werden, wie es in einer ehemaligen Alterswohnung der Fall sein soll.

Der Präsident der Solothurner Handelskammer mag in einem Statement die legitimen Interessen der Wirtschaft noch so vertreten. Die Entwicklung schönreden zu wollen, kommt schräg hinüber.

Es stellt sich die Frage, was dieser unter «Siedlungsqualität» versteht, wenn er schreibt, der Ausbau der A1 auf sechs Spuren würde dem Gäu nochmals einen Schub verleihen und er böte neue Chancen. Mit einem Miteinander statt Gegeneinander könne die Siedlungsqualität erhöht werden. Er sähe im Gäu noch riesiges Potenzial.

Unter Boden? Meinte er das, träfe es zu. Der «unterirdische Gütertransport» drängt sich angesichts wachsender Transportbedürfnisse auf. Dabei geht unter, dass zum Verlad die Güter oberirdisch herangeführt werden müssen. Wie? Über einem weiteren Kreisel über dem schon geplanten? Oensingen wird bestimmt wie immer, wenn die Baumaschinen auffahren und Boden «entwickelt» wird, in die Kränze kommen.

Es wird städtisch im Gäu, noch städtischer in Oensingen.