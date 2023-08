Aus Gäuer Sicht Eine Ode an meine Nachbarin Vreni «Welch herzensgute Nachbarin mir beschieden», schreibt unser Kolumnist. Vreni dürfe sich im Quartier in Oensingen als einzigartig fühlen – mit ihr bleibe eine feine Nische dörflichen Zusammenlebens erhalten. Kuno Blaser Drucken Teilen

Wenn ich Damenbesuch habe, backt Vreni mir auch mal einen Schokoladenkuchen. Halte ich mich in fernen Landen auf, legt es mir die Post fein säuberlich sortiert auf den Stubentisch. Bei der Rückkehr finde ich bisweilen Butter, Milch und Käse im Kühlschrank. Ich wundere mich, dass Vreni nicht auch noch meine ausstehenden Rechnungen begleicht.

Vreni – das tönt nach hiesig. Der Name lässt zugleich vermuten, dass Vreni nicht mehr die Jüngste ist. Wer schon benamst seine Tochter heutzutage noch mit Vreni? Die zweite Sieben wird denn auch bald Vrenis nächste Geburtstagstorte zieren. Seine Eltern hätten Vreni auch Heidi taufen können. Damals galt das «Hans was Heiri». Glaubt man dem heutigen Zeitgeist, vertreten beide Namen eine bestimmte Art ländlicher Bodenständigkeit.

Bald wird die zweite Sieben Vrenis Geburtstagstorte zieren. Bild: Kuno Blaser

«Heidi kann brauchen, was es gelernt hat», heisst ein berühmter, schon fast vergilbter Kinderroman von Johanna Spyri. «Ich kann gut gebrauchen, was Vreni gelernt hat!», müsste ich dem entgegenhalten, wenn meine Nachbarin mir ein Glas selbst gemachten Quittengelee in die Hand drückt. Vreni entstammt aus dem Solothurner Thal.

Kramt Vreni in ihren Erinnerungen, sickert durch, in welch bescheidenen Verhältnissen es aufwuchs. Barfuss sei es in den 50er-Jahren über die Stoppelfelder Laupersdorfs in die Schule geeilt, erzählte Vreni, als wir über die Mentalität vieler Jugendlicher lästerten, denen nur Markenschuhe gut genug seien. Geschadet habe es ihr nicht.

Das Thal verkörpert halt seit je eine andere Welt. Das wurde so richtig bewusst, als die Solothurner Talschaft mit dem Label Naturpark ausgezeichnet wurde. Unter solchen Begebenheiten müssen ja natürliche und fesche Mädels heranwachsen! Hilfsbereit und mit ihrem Thaler Dialekt gar nicht auf den Mund gefallen. In der Fremde schlägt man sich mit solchen Qualitäten bestens durch.

Die Fremde ist im Thal nicht fern. Eine andere Welt beginnt schon in der Klus. Die freie Sicht zu den Alpen, so wie sie der Gäuer Kunstmaler Bernhard Studer (1832–1868) romantisch malte, ist allerdings Geschichte.

Dieser Ausblick gehört längst der Vergangenheit an. Bild: zvg

Vrenis «Auszug» durch die Klus liegt auch schon mehr als ein halbes Jahrhundert zurück. Damals, nach einer kaufmännischen Lehre, schlug es Vreni in die weite Welt hinaus: von Laupersdorf ganz «Heidi-like» nach Zürich, von dort nach London und zuletzt ins Gäu nach Oensingen.

Hier hat Vreni seine Bleibe gefunden. Seit Jahrzehnten hinterlässt es im Dorf seine Spuren: im Damenturnverein immer noch und in der Gemeindeverwaltung jahrelang als beliebte Sachbearbeiterin. Daneben mutierte Vreni zu meiner guten Fee.

Per Whatsapp vernehme ich wöchentlich: «Kuno, Eier im Briefkasten!» – «Danke dem Huhn!», meine charmante Quittierung kürzlich. Ich fand immer, Humor erleichtere das Zusammenleben. Lachen sei gesund, sagt man. Wenn nur ich lache, aber rundum Schweigen herrscht, ahne ich sehr wohl, dass mir etwas Schräges entwich. Vreni erträgt meinen Humor.

Meine Unzulänglichkeiten umgeht es bauernschlau. Mit gepflegter Handschrift – wie man es früher in der Schule tagelang übte – stand mal auf dem Deckel geschrieben: «Glas retour!» Ob ich einmal etwas nicht zurückgegeben habe? «Wenn s Glas zurückgibst, kriegst ein neues Glas Quittengelee.» Vermutlich vergass ich ein weiteres Mal, das Glas zurückzugeben.

Welch herzensgute Nachbarin mir beschieden! Vreni darf sich im Quartier als einzigartig fühlen. Die stetige Klage, es sei in Oensingen städtisch geworden, relativiert sich mit einer Nachbarin wie Vreni. Mit ihr bleibt mir trotz rasantem Wachstum mit vielen neuen Häuserecken eine feine Nische dörflichen Zusammenlebens erhalten.