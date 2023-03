Aus Gäuer Sicht Dramatischer Zeitenwandel im Gäu Kuno Blaser Drucken Teilen

1960 illustrierte ich meinen Schüleraufsatz «Vom Korn zum Brot» mit einer naiven Kinderzeichnung. Sie zeigt einen Sämann auf dem Feld.

Etwas holprig schrieb ich als Junge, unbewusst vom Gäu inspiriert: «Darum muss man zu diesen Feldern Sorge tragen und sagt zu den andern: Schonet die Getreidefelder, dort wächst unser täglich Brot dank fleissiger, schwerer Arbeit des Bauern! Schonet auch die Wiesen!»

Mein kindlicher Aufruf verhallte im Nichts. Dafür überlebten die mit Rotstift angebrachten Textkorrekturen von Lehrer Max Kamber selig das Zeitliche.

Fakt ist nun: Am Gäu begangene Sünden sind nicht mehr rückgängig zu machen, sind kaum korrigierbar. Der Bauernstand fährt im Gäu mit der Sämaschine buchstäblich an die Wand.

Als ich mich kürzlich in aller Frühe auf einen Fussmarsch von Egerkingen nach Oensingen aufmachte, verfestigte sich ein Eindruck: Das Gäu muss als Herz einer künftigen «Zehnmillionen- Schweiz» herhalten.

Auf dem «Versorgungsplatz Gäu» begegnete ich zwar an besagtem Morgen wenigen Menschen. Trotzdem wähnte ich mich im Stadtverkehr. Nicht Luft von den Jurahöhen säuselte mir um die Nase, vielmehr waren es Dieselabgase weg- und anfahrender LKW. Kein Erbgänger des einst einflussreichen Gäuer Bauernführers Adam Zeltner weit und breit! Dass im Gäu Lastwagenchauffeure nach und nach die Bauersleute verdrängen, weiss jeder von hier vertriebene Feldhase.

Aus vielen Ländern kommen Männer und Frauen angekarrt. Über Frachtbriefe gebeugt, warten sie auf die Abfertigung der Ladung, derweil in den beleuchteten Lagerhallen scheinbar noch gar nichts läuft. Jedenfalls spähte ich vergeblich durch deren Fenster nach geschäftigen Magazinern. Wie ausgestorben präsentierten sich die langen Korridore zwischen den Hochregalen.

Heute nennt man diese Heinzelmännchen nicht mehr «Magaziner», sondern «Logistiker». Das tönt wissenschaftlicher. Logistiker haben es leichter als die damaligen Magaziner. Logistiker dürfen nämlich die harte Handarbeit Robotern überlassen. Diese folgen nimmermüde ihren digitalen Anweisungen. Das spare Personal, hörte ich sagen.

Weiter Richtung Oensingen wandernd, öffneten sich die Felder. Sehr wohl nahm ich wahr, dass weder Busch noch Bäume die Schollen umsäumten. Ein ausgeräumtes und gradiertes Gäu hat halt den Landmaschinen den Weg offen zu halten!

Unweit der «Schälismühle», dort, wo einst Adam Zeltner werkte, stiess ich auf eine Fahrhabe, die mit nichts an das Gäuer Bauernleben vor Ort erinnerte. Ob die mit Ledersitzen und «Cüplibar» ausgestattete weisse Stretchlimousine dazu dient, die heutige Generation der «Adams» zum Ackern und Apfellesen in «Evas» Lustgarten zu chauffieren?

«Geackert» wird im «Römerbad» bis vier Uhr morgens. Es entspricht ziemlich genau jener Zeit, bei welcher einst der «Gerber-Buur» im Oensinger «Butten» seine «Mistpänne» mit der Schaufel auskratzte und jeden Eisenwerker in der Umgebung hören liess, wann ein echter Bauer den Stall besorgt.

Weiter des Weges konnte ich in der Morgendämmerung die neuen Wahrzeichen Oensingens erkennen: zwölf Baukrane an der Zahl! Baukrane sicherten unseren Wohlstand, so die allgemeine Belehrung, wenn man gegen deren ungebremstes Aufkommen meckert. Solches meinen auch namhafte Repräsentanten der Solothurner Politik. Sie sprechen im gleichen Atemzug von Entwicklung. «Entwicklung» kann man aber auch als Unwort des 21. Jahrhunderts verstehen, denkt man an die grenzenlose Zerstörung der Landschaft.

Wohlstand auf solchen Fundamenten löst nicht bei allen Menschen Hochgefühle aus, sondern verleitet diese höchstens zur Bemerkung: «Wie haben sich die Zeiten im Gäu (zum Unguten) verändert!»