Aus Gäuer Sicht Dies und das mit schalem Nachgeschmack Beat Nützi, ehemaliger Chefredaktor Oltner Tagblatt Drucken Teilen

Kolumnist Beat Nützi fragt sich, ob der Rückbau der Roggenstrasse in Oensingen nicht doch noch abgewendet werden kann. Bruno Kissling

Noch immer gehören Diskussionen rund um Corona zum Alltag. An Familien- und Stammtischen ebenso wie in Werkstätten und Büros. In der Ausprägung von Omikron hat das Virus zwar seine Schreckenskraft weitgehend verloren, doch Gesprächsstoff liefert es noch immer. Denn jeder hat seine eigene Coronageschichte. Die Nichtgeimpften gleichermassen wie die Geimpften, Geboosterten und Genesenen. Die Profiteure der Pandemie genauso wie die Verlierer.

Jeder kennt zig Geschichten. Solche mit tragischem Ausgang, solche mit glücklichem Ende, solche, die Geduld und Opfer abverlangten. Und dann gibt es noch Geschichten, die rund um den Erdball für Schlagzeilen sorgten, zum Beispiel jene des wegen Missachtung von Coronaregeln ins Abseits geratenen britischen Regierungschefs Boris Johnson, jenen des in Ungnade gefallenen Tenniscracks Novak Djokovic oder jene des gestrauchelten CS-Verwaltungsratspräsidenten António Horta-Osóri. Ob Spitzenpolitiker, Spitzensportler oder Wirtschaftsführer – wer die Massnahmen der Behörden missachtet, wird abgestraft. Denn diese gelten für alle, für Arm und Reich ebenso wie für Jung und Alt.

Im Kampf gegen die Pandemie wurde in den letzten zwei Jahren von allen Menschen viel abverlangt. Nicht wenige waren hin und wieder überfordert. Auch ehrenamtliche Behörden in den Gemeinden, das heisst an der Front, wo die auf höherer Ebene getroffenen Massnahmen umgesetzt werden mussten. Deshalb ist wohl niemand unglücklich über die Entspannung an der Coronafront und die damit einhergehende Normalisierung. Zur Normalität gehört auch, dass sich die Obrigkeit wieder zurücknimmt. Immerhin: Während der Coronakrise war der Bundesrat mit Gesundheitsminister Alain Berset an der Spitze verpflichtet, vor dem Erlass von Massnahmen die Kantone zu konsultieren.

Unabhängig von Corona sorgen Verordnungen von oben immer wieder für Zoff. Ein Beispiel aus dem Gäu: Der durch die Bürgergemeinde Oensingen illegal eingebaute Betonbelag auf der Roggenbergstrasse, der auf eine vom Bundesgericht gestützten Verfügung des solothurnischen Bau- und Justizdepartements (BJD) hin entfernt werden muss. Obschon der Belag für den Berghof und seine Besucher von Nutzen ist. Obgleich in der Nachbargemeinde eine asphaltierte Strasse auf die Oberbuchsiter Alp führt. Die entsprechende Bewilligung für die Teerung wird als «Betriebsunfall in der kantonalen Verwaltung» bezeichnet. Da stellt sich die Frage: Besteht gegenüber Fehlern der kantonalen Verwaltung mehr Toleranz als gegenüber Fehlern einer Gemeinde, eben der Bürgergemeinde Oensingen? Wie dem auch sei, schwer zu verstehen ist auf jeden Fall, dass der Belag der einen Bergstrasse «legalisiert» werden konnte und der andere nicht. Deshalb: Kann der Belagsausbau in Oensingen, der einem Schildbürgerstreich gleichkommt, wirklich nicht abgewendet werden? Kann die neue Baudirektorin aus dem Gäu diese Nuss knacken?

Fortdauernd trifft man auf Sachverhalte, die schwer zu verstehen sind. Im Gäu gibt zum Beispiel immer wieder die Altersgrenze von 65 für Bäuerinnen und Bauern für die Ausrichtung von Subventionen in der Landwirtschaft zu reden. Schliesslich ist überall von Flexibilisierung des Rentenalters die Rede. Ja, mit Subventionen ist es so eine Sache, vor allem in der Landwirtschaft. Das zeigt auch die Aussage eines Gäuer Bauern im Hinblick auf die Abstimmungen vom 13. Februar: «Ich stimme dem Subventionspaket für die Medien zu, damit diese keinen Grund mehr haben, die Subventionierung der Landwirtschaft in Frage zu stellen.» Auch diese Aussage hinterlässt einen gewissen schalen Nachgeschmack.