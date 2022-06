Aus Gäuer Sicht Die grösste «Freiluft-Autoshow» im Gäu Unser Kolumnist stört sich an den vielen im Freien stehenden Autos auf dem Gemeindegebiet von Oensingen, die zum Verkauf angeboten werden. Kuno Blaser Drucken Teilen

Autos stehen in Oensingen draussen zum Verkauf. Kuno Blaser / Solothurner Zeitung

Erst 2023 gedenkt der Auto­salon Genf nach drei Jahren Pause wieder seine Pforten zu öffnen. Nicht ratsam wird sein, die Messe mit dem Auto zu besuchen. Die kurze Strecke vom Stadtrand Genf bis zur Messehalle würde zur Geduldsprobe. Wenn der Verkehr auf der Autobahn stockt, widerfährt gleiches Übel auch jener Kundschaft, welche die grösste «Freiluft-Autoshow» im Gäu besucht.

Im Unterschied zu Genf blieb diese in Oensingen auch während der Pandemie geöffnet. Die Geschäftigkeit rund um den Oensinger Autohandel böte Stoff für einen zeitgenössischen Roman. Die Kundschaft auf den Autohalden ist eine andere als jene in Genf. Dort gehören bekanntlich angesichts der Nobelkarossen Lackschuhe, weisse Hemden und Krawatten zum Erscheinungsbild.

Das verhält sich bei der Freiluft- Autoshow in Oensingen anders. Das Geschäft hier verursacht auch mal schmutzige und ölige Hände. Die herumstehenden Zugfahrzeuge mit Anhänger verraten, dass die Besucher auf Autokauf ab Platz aus sind. Der anschliessende Verlad der erworbenen Fahrhabe geht jeweils beeindruckend routiniert vor sich, die Handgriffe sitzen. Schnell und zielgerichtet wird die Abfahrt vorbereitet, schliesslich drängt die Zeit. Es wartet ein langer Heimweg ohne den Luxus von Hotelübernachtungen.

Die Männer erwecken nicht den Eindruck, durch den Autohandel im Wohlstand zu schwelgen. Beim Beobachten, wie sie sich die besten Stücke auf dem Platz aussuchen, wähnt man sich in die Urzeiten der Automobiltechnik zurückversetzt: Verkabelte Startbatterien auf dem Boden, das Surren und Rattern von Anlassern und tief gebeugte Rücken unter Motorhauben lassen erahnen, wo der «Auto-Borkenkäfer» üblicherweise sitzt. Ihn gilt es zu orten. Er drückt den Kaufpreis. Eine Zigarette im Mundwinkel gehört gefühlt zum Handwerk.

Alles geht weniger nobel zu als auf den Parkettböden der Autohallen Genfs. So darf in Oensingen noch das Gras unter den Rädern der Autos wachsen. Umweltvorschriften scheinen ausser Kraft gesetzt. Ein einheimischer Landwirt ärgert sich: Er werde punkto Umwelt mit «Witzauflagen» geknebelt und neben seinen Feldern dulde man so was. Man staune, dass die Behörden beide Augen zudrücken und so ihre Glaubwürdigkeit verlieren. Die zertifizierten Garagen würden ganz anders an die Kasse gebeten, so hört man sagen.

Nur: Bei all dem geschilderten Übel sollten wir doch froh sein, dass der Autopark überhaupt bearbeitet und stückweise ausser Dorfes gebracht wird. Das ist nötig. Die Elektrifizierung des Automobilbaus wird zuhauf aussortierte Benziner auf die Autohalden drängen. Fahrzeuge, die zu viel CO2 ausstossen, sind schon jetzt auf unseren Strassen unerwünscht. Diese sollten eigentlich auch von Strassen des fernen Auslandes verbannt werden. Leider scheint bei uns die Losung zu gelten: Zum Glück haben wir Landesgrenzen! Diese wird die Abgase unserer losgewordenen Fahrhabe von uns fernhalten.

Tröstlich mag sein, dass den neuen Besitzern die Benziner- und Dieselmotoren noch einige Zeit dienen werden. Es sei denn, der vom gegenwärtigen Krieg hochgetriebene Benzinpreis lege auch diese Motoren lahm. Sollte die Nachfrage deswegen einbrechen, könnte sich das auf die Freiluft-Autoshow in Oensingen auswirken.

Einheimische, die sich ein weniger Auto-belastetes Dorfbild wünschen, wären darob unglücklich. In waschechtem Gäuer Dialekt ausgedrückt hiesse das: «Jetz isch d‘Souerei no grösser!»