Gewerbe Biel inspirierte sich ausgerechnet in Honolulu: Ist der «First Friday» auch denkbar für Solothurn?

Am ersten Freitag im Monat strömen die Bielerinnen und Bieler in die Altstadt, denn dann findet der «First Friday» statt. Nun prüft auch Bern das Konzept. Ist dieses auch der Rettungsanker für den serbelnden Abendverkauf in Solothurn?