Am 1. August haben wir wieder einmal aus berufenem Munde bestätigt erhalten: Das Gäu ist das Herz der Schweiz. So bezeichnete Bundesrat Albert Rösti in seiner Ansprache zum Nationalfeiertag in Härkingen die pulsierende Region im Zentrum der Schweiz.

Bundesrat Albert Rösti bei seiner Rede in Härkingen.

Landesweit ist das Gäu vor allem bekannt durch das Autobahnkreuz als wichtige Verkehrsdrehscheibe und durch die zahlreichen Logistikbetriebe als bedeutende Versorgungsbasis. Zudem lässt sich im Gäu gut leben: Hier hat es noch Wohnraum zu vernünftigen Preisen, und Naherholungsgebiete zwischen Jura und Aare laden zum Verweilen ein.

Darüber hinaus gibt es im Gäu viele Arbeitsplätze, gute Schulen und in unmittelbarer Nähe des Eisenbahnknotenpunktes Olten ein ausgezeichnetes Angebot des öffentlichen Verkehrs, das regional ein starkes Busnetz und sogar direkte Intercity-Verbindungen ab Oensingen in die Wirtschaftsmetropole Zürich und zum Flughafen Kloten beinhaltet. Verkehrsminister Rösti dürfte in Härkingen zur Kenntnis genommen haben, dass diese IC-Halte im Gäu gerechtfertigt sind und in Zukunft mehr denn je ein Must sind.

Durch seine zentrale Lage und das pulsierende Leben hat das Gäu nicht nur für Unternehmungen eine Magnetwirkung. So hat sich etwa Egerkingen als Nachbarin von Härkingen zur «Kosovaren-Hochburg» der Schweiz entwickelt. Jeder zehnte Einwohner von Egerkingen hat einen kosovarischen Pass. Nirgendwo hierzulande gibt es prozentual so viele Kosovaren. Inzwischen wird die Gäuer Gemeinde in den Medien bereits als «Klein Pristina» bezeichnet.

So sah sich der Gemeinderat von Egerkingen veranlasst, auf dem Schulareal Deutsch als Umgangssprache zu verordnen. Doch laut der Egerkinger Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi «gibt es bei der Integration der vielen Ausländer in Egerkingen keine Probleme». Einer von ihnen, Bartholdis Parteikollege Alban Rudaj, ein Kosovare mit Schweizer Pass, sitzt im Gemeinderat von Egerkingen. Im Gäu wird nicht nur von Integration gesprochen – hier lebt man sie.

Das pulsierende Gäu ist aber auch zu einem politischen Schmelztiegel geworden: Autobahn, Lagerhäuser und Zersiedlung haben die ehemalige Kornkammer des Kantons Solothurn in Bedrängnis gebracht. Der Boom hat seinen Preis. In Zukunft ist mehr denn je darauf zu achten, dass das Gäu als lebenswerter Lebensraum mit einem gesunden Wohlstand erhalten bleibt und das Herz der modernen Schweiz keinen Infarkt erleidet.

Rege Bautätigkeit herrscht in der Gäuer Industrie.

Auch Albert Rösti hat sich in Härkingen zum Wohlstand in der Schweiz geäussert. Als Grundlage unseres Wohlstandes sieht er die freiheitliche Ordnung, die unsere Bundesverfassung 1848 geschaffen habe: «Sie stellt sicher, dass sich Arbeit lohnt, dass die Menschen die Früchte ihrer Arbeit geniessen können. Und dass sie sich frei entfalten können, privat, kulturell, wissenschaftlich, geschäftlich, politisch – das setzt diese wuchtigen Kräfte frei, die unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft so erfolgreich antreiben.»

Und weiter meinte Rösti: «Wir profitieren von einem Fundament, das wir nicht selbst gelegt haben. Das haben andere für uns geleistet. Wir dürfen auf ihrer Arbeit aufbauen. Das sollte uns dankbar machen, demütig – und auch nachdenklich.» Zum wertvollen Erbe gelte es, Sorge zu tragen, betonte Albert Rösti: «Wir haben eine Verpflichtung, diese freiheitliche Ordnung unseren Nachkommen weiterzugeben.»

Was hat Röstis Hinweis auf Bundesverfassung und Freiheit mit den Herausforderungen im Gäu zu tun? Mit politischen Stopp- und Verbotsschildern ist die Zukunft nicht zu gestalten. Doch freiheitliches Handeln setzt immer mehr Einsicht in Notwendigkeiten voraus. Notwendigkeiten, die unter anderem auch Begrenzung und Verzicht bedeuten können. Im Interesse von Mensch und Umwelt.