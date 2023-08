Aus Gäuer Sicht Das Gäu sucht eine Mumie Unser Kolumnist will mehr Attraktionen ins Gäu holen – auch um dem Thal Paroli zu bieten. Philipp Felber-Eisele Drucken Teilen

Eine Wisentherde bringt derzeit die Schweiz in Verzückung. Von Zürich und aus der ganzen Schweiz fahren Journalistinnen und Journalisten aufs Land, um ein frischgeborenes Wisentbaby zu fotografieren. Bald darauf gab es sogar ein zweites.

Nachwuchs bei den Thaler Wisenten. Bild: zvg

Die monströsen Urviecher machen sich gut auf den Internetportalen und Zeitungen, wie sie friedlich grasend vor sich hin leben. Das erste Kalb seit 1000 Jahren sei geboren worden, lautete die Botschaft in den Artikeln – eine ungeheuerliche Zahl und irgendwie schwer vorstellbar. Als letztmals die Wisente durchs Thal grasten, waren die Burgen noch intakt, Menschen hiessen noch Walburga. Ein Jahrtausend später sind die Burgen Ruinen, doch die Wisente sind wieder da und erfreuen ganz viele Menschen.

Die Wisente sind seither schon fast zu einem Standortfaktor geworden, zu einem wahren Touristenmagnet, der die Leute scharenweise ins Thal bringt. Und davon profitiert die Region.

Spätestens jetzt sollte nun klar sein: Das Gäu darf nicht zurückstehen. Das Gäu muss nachziehen, und selbst einen solchen Publikumsmagneten in die Region holen.

Deshalb hier mal ein paar Ideen, gratis und franko, als Service Public sozusagen. Irgendein ganz seltener Vogel wäre etwa toll: Die Birdwatching-Community ist gross. Und die Mitglieder kaufen sich teure Ausrüstung, lassen daher wohl auch den einen oder anderen Franken liegen, wenn sie ein ganz besonders rares Exemplar eines Vogels anschauen dürfen. Also müssen wir diesen Waldrapp aus Rümlang entführen und im Gäu ansiedeln. Zugegeben, der Vogel ist jetzt keine Schönheit, aber wer ist schon perfekt.

Das erste Bild der ersten Schweizer Waldrapp-Brut nach 400 Jahren. Bild: zvg/Zooschweiz

Oder denken wir etwas grösser: Ein Krokodil, freilaufend in der Dünnern? Elefanten auf den Feldern zwischen Oberbuchsiten und Oensingen? Keine dumme Idee! Eine Gruppe Eisbären im Kühlzentrum in Neuendorf? Warum nicht. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Zugegeben, es wird wohl etwas Widerstand geben, aber davon haben sich die Menschen im Thal sich auch nicht abhalten lassen. Echte Macherinnen und Macher machen halt Macherdinge – und bringen Wisente ins Thal.

Für einmal sollten wir uns deshalb nicht mit Kleinigkeiten aufhalten, sondern gross denken. Kamelreiten auf der Blüemlismatt? Aber klar! Panther beobachten im Wald zwischen Neuendorf und Wolfwil? Warum nicht. Gorillas im Gäuer Novembernebel? Perfekt!

Noch eine Schippe drauflegen müsste das Gäu bei der Vermarktung. Der sanfte Tourismus im Thal in Ehren, aber da geht definitiv mehr. Wenn sich schon regelmässig der Freizeit- und Reiseverkehr in den Dörfern staut, sollte man abschöpfen, was abzuschöpfen ist. Kioske, Erlebnispfade, sauteure Selfiehotspots für ein Foto auf Augenhöhe mit Giraffen zum Beispiel. Wale streicheln, Igel melken, Schwäne reiten: Die Touristen sollen bekommen, was sie begehren – und blechen, möglichst viel.

Wem das zu viele frei laufende wilde Tiere aus fremden Ländern sind oder sich grundsätzliche Sorgen um die Tiere macht, für den hätte ich noch eine bessere Idee.

Aber dafür braucht es die aufmerksamen Augen eines bestimmten Baggerfahrers. Nämlich der, der ständig irgendwelche Tierknochen in der Kiesgrube Härkingen findet. Er sollte sich auf die Suche nach spektakulärerem als Mammutzähnen, Wollnashörnern und Wildpferden machen.

Das Ziel muss sein, ein komplettes Dinosaurierskelett zu finden. Mindestens. Oder noch besser wäre etwas Ötzi-ähnliches: Ein 1000 Jahre alte Mumie, mit einem Pfeil im Köcher und etwas Wisentfleisch im Magen – sozusagen als kleine Warnung an das Thal.