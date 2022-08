Aus Gäuer Sicht Bei allem Übel: Es gilt, unseren Rechtsstaat zu achten und zu akzeptieren Kuno Blaser, pensionierter Lehrer und Ur-Oensinger Drucken Teilen

So sieht die Roggenstrasse auf den Roggen in Oensingen nach dem Rückbau aus. Rahel Bühler

Der Juli 2022 wird in die Geschichte Oensingens eingehen, weil zwei Ereignisse hohes Aufsehen erweckten: der bundesgerichtlich verfügte Rückbau der Roggenstrasse und der von Agrar-Amtsstuben «abgewürgte» Zwiebelanbau auf dem Oensinger Hausberg Roggen. Beides tut vielen richtig weh.

Der Zwiebelanbau, welchen der kompetente und rührige Pächter des Berghofes Roggen, Landwirt Christoph Saner, in die Hand nahm, hauchte einer alten Oensinger Tradition neues Leben ein. Dass Oensingen mal das schweizerische Eldorado des Zwiebelanbaus war, ist jedem einheimischen Kind bekannt.

Selbst die einst in Oensingen ansässige Uhrenfabrik Enicar kann sich nicht der Bekanntheit der «Önziger Zibeli» rühmen, obwohl sie mit dem Porsche Carrera 6 in den 1960er-Jahren das erfolgreichste Sportauto seiner Zeit sponserte und manchem Gäuer und Thaler Kind zur Firmung die erste Uhr seines Lebens bescherte.

Die Enttäuschung über die beiden Verdikte drückt ein ehrenwerter und alteingesessener Oensinger so aus: Die Fahnen müsse man auf halbmast setzen, meinte er, als die Bagger auffuhren, um das Urteil des Bundesgerichtes in Sachen Roggenstrasse umzusetzen.

Ich erwiderte ihm, dass ich ein gewisses Verständnis für das ganze Meinungsspektrum aufbringe, für Gegner als auch für Befürworter. Beide Parteien verfügten über stichhaltige Argumente. Aber: Letztlich sollte das Gesetz den Menschen dienen, nicht umgekehrt.

Es sei an und für sich bedenklich, dass ein offensichtliches Bedürfnis einer Mehrheit der Bevölkerung übergangen wird. Im Zentrum der Auseinandersetzung steht die Bürgergemeinde, welche stets das Wohl des Dorfes im Auge hatte und mit wohltätigen Aktionen – so zuletzt mit dem Kauf des Ferien- und Lagerhauses Wilera in Bellwald – dafür sorgte, dass diese beliebte Walliser Immobilie in Oensinger Händen bleibt. Bedauerlich demnach, dass die gezeigte Verbundenheit der Bürgergemeinde mit der Einwohnerschaft an den Pranger des Rechtsstaates geriet.

Bei allem Übel sei trotzdem daran erinnert: Es gilt, unseren Rechtsstaat zu achten und zu akzeptieren. In einer Diktatur zu leben, wo dieser ausser Kraft gesetzt ist, wo Oligarchen das Sagen haben, ist hierzulande undenkbar. Rechte, die für alle gleich gelten, sollten das Mass aller Dinge sein.

Man bedenke: Wer nach den «Buchstaben des Gesetzes» zu richten hat, kann nicht auf die Eindeutigkeit der Mathematik setzen. In der Justiz ergeben eins plus eins nicht immer exakt zwei. Diese Tatsache eröffnet dem Gericht bei der Urteilsfindung bisweilen einen Ermessensspielraum.

Die beiden Fälle «Roggenstrasse» und «Zwiebelanbau» tangieren offensichtlich diesen, letzterer sogar ausgeprägt. Deshalb darf man sich sehr wohl fragen: Wäre innerhalb dieses Ermessensspielraumes nicht auch ein anderes Urteil möglich gewesen, dem alle Respekt gezollt hätten?

Falsch wäre nun, den Anstand zu verlieren, mit Unterstellungen um sich zu werfen, Behörden und Richtern Amtsschimmel vorzuwerfen. Damit würde man die Begebenheiten verkennen. Jetzt heisst es positiv denken.

Lassen wir die begehrten Sammlerstücke, nämlich die wunderbaren Enicar-Uhren in den Schubladen unserer Grossväter ein wenig weiter ticken. Mit etwas Geduld und einem gesunden Mass Demut gegenüber kantonalen und eidgenössischen Behörden werden die Klugen der Bürgergemeinde Oensingen schon «einen Weg finden», der aus der Sackgasse führt. Über die nötigen Mittel verfügt sie.