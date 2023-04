Aus Gäuer Sicht Auch die Sparkasse Gäu befindet sich im Bauch der UBS Unser Kolumnist blickt zurück auf die Solothurner Bankenpleiten in den Neunzigerjahren. Und heute könnten sogar «unachtsame, grosse Finanzkolosse ins Wanken geraten», wie die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS zeige. Beat Nützi Drucken Teilen

Die UBS hat die Credit Suisse übernommen. Bild: Fabrice Coffrini / AFP

Der Niedergang der Credit Suisse (CS) gibt auch im Gäu zu reden. Als ehemalige Kunden der einstigen Sparkasse Gäu und der Solothurner Handelsbank, die schon 1995 von der damaligen Schweizerischen Bankgesellschaft, die drei Jahre später mit dem Schweizerischen Bankverein zur UBS fusionierte, seien ihre Konten schon lange bei der UBS gelandet, konstatierten an einem Stammtisch ein Gäuer Bauer und ein Untergäuer Gewerbler.

Und ein Oltner Unternehmer betonte, er komme nun auch zur UBS, nachdem er bereits 1992 bei der Übernahme der gestrauchelten EKO Hypothekar- und Handelsbank Olten durch die damalige Schweizerische Kreditanstalt bei der heutigen CS gelandet sei.

Erinnern wir uns kurz zurück: Die EKO Hypothekar- und Handelsbank Olten brach 1992 mit einem Rückstellungsbedarf von 190 Millionen Franken zusammen. Die Schweizerische Kreditanstalt (heute CS) übernahm die zweitgrösste Regionalbank des Kantons. Die Bürgergemeinde Olten als Eigentümerin verlor 80 Millionen Franken. Mit dem Untergang der EKO-Bank verloren Stadt und Region Olten nicht nur ein traditionsreiches Finanzinstitut, sondern auch eine wertvolle Unterstützerin des Kulturlebens.

Doch der schlimmste Bankencrash in unserem Kanton war zweifelsohne der Fall der Solothurner Kantonalbank (SKB). Diese gab am 26. Januar 1994 an einer Medienkonferenz bekannt, dass sie überschuldet sei. Zwei Jahre zuvor erst hatte die SKB im Rahmen einer unsinnigen «Vorwärtsstrategie» die marode Bank in Kriegstetten (BiK) übernommen. Doch die Investition zahlte sich nicht aus, sondern trug sogar stark dazu bei, dass die SKB selbst zusammenbrach und saniert werden musste.

Noch im gleichen Jahr, im Dezember 1994, stimmte das Solothurner Volk dafür, die Bank zu privatisieren und so zu retten. Trotzdem ging auch hier eine hohe Geldsumme verloren; der Schaden für den Kanton Solothurn lag bei 400 Millionen Franken. Der Schweizerische Bankverein übernahm die SKB und wandelte sie per 1. Januar 1995 in die Solothurner Bank SoBa um.

Nachdem aber Bankverein und Bankgesellschaft im Dezember 1997 zur UBS fusionierten, forderte die Eidgenössische Bankenkommission, dass die SoBa aus Wettbewerbsgründen innert nützlicher Frist abzustossen sei. 2000 entstand nach der Übernahme durch die Bâloise Group die Bâloise Bank SoBa AG. Seit Oktober 2022 heisst die Bank nur noch Bâloise; «SoBa» wurde ausradiert. Seither erinnert bei dieser Bank nichts mehr an die Solothurner Vergangenheit.

Die Baloise-Filiale am Amthausplatz in Solothurn. Bild: Hanspeter Bärtschi

Die Bankpleiten im Kanton Solothurn in den Neunzigerjahren sind keine Einzelfälle. In diesem Jahrzehnt wurden hierzulande rund die Hälfte der Regionalbanken von der Landkarte getilgt – als Folge einer geplatzten Immobilienblase.

Der Pleitereigen begann 1991 mit dem Konkurs der Spar- und Leihkasse Thun. Eine Rettung kam nicht zustande, die Sparkasse war eben nicht «too big to fail». Auch die Grossbanken verspürten keine Lust und nahmen in Kauf, dass über 220 Millionen Franken Privat- und Geschäftsvermögen verloren gingen.

Doch nach der Schockwelle aus Thun mussten oder konnten die Grossbanken nicht nur in unsrem Kanton etliche Finanzinstitute einverleiben. Und heute, in einer Zeit, in der die weltweite Globalisierung ihren Tribut fordert, können sogar unachtsame, grosse Finanzkolosse ins Wanken geraten, wie die Übernahme der CS durch die UBS zeigt.

Sollte diese dereinst in Schieflage geraten, müssten womöglich Finanzmonster aus Amerika oder sogar Finanzdrachen aus China ins «Rettungsgehege» unserer Finanzwirtschaft gelassen werden. Schliesslich befinden sich die vier grössten Banken der Welt im Reich der Mitte. Und in der Realwirtschaft haben wir uns ja längst an die Bezeichnung «Made in China» gewöhnt. Ausserdem sitzen im UBS-Verwaltungsrat bereits ein Mann aus China und eine Frau aus Singapur.