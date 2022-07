Aus dem Balsthaler Gemeinderat Balsthal und Mümliswil führen die gemeinsame Fremdsprach-Klasse weiter Balsthaler Gemeinderat stimmte einer weiteren Vereinbarung zwischen den Gemeinden im Bildungsbereich zu.

Die Schulen Balsthal, hier das Rainfeldschulhauss in Balsthal... Archiv

Insbesonders wegen des Ukraine-Krieges hat Mümliswi-Ramiswil bereits im April eine Klasse für Fremdsprachige KfF eröffnet. Heute schon gehen Kinder aus der Ukraine, die in Balsthal wohnen, ebenfalls in diese Klasse in Mümliswil. Derzeit ist es so geregelt, dass diese Kinder am Morgen in der KfF in Mümliswil Deutsch lernen und am Nachmittag in Balsthal den Unterricht in ihrer Stammklasse besuchen. Die Kinder und Jugendlichen besuchen die KfF während eines halben bis maximal eines Jahres. Sobald es die Deutschkenntnisse zulassen und sie dem Regelunterricht folgen können, werden sie ihren Regelklassen zugeteilt.

und die Schulen Mümliswil , hier das Schulhaus Brühl, arbeiten beim Fremdsprachenunterricht zusammen. Bruno Kissling

Momentan schickt Balsthal sechs Schüler in die KfF nach Mümliswil. Sechs Schüler wären auch der Mindestbestand zur Führung einer solchen Klasse. Doch einige der Balsthaler Kinder werden die KfF in Mümliswil im Verlauf des kommenden Jahres verlassen können. Würde dann Balsthal diese Klasse selber führen, müsste sie aufgelöst werden, sagte Christine Rütti, Ressortleiterin Bildung im Gemeinderat Balsthal. Dazu kommt, dass die Lehrkräfte jeweils für ein ganzes Jahr angestellt werden müssen.

So macht es Sinn, dass die Zusammenarbeit mit Mümliswil-Ramiswil weitergeführt wird, denn die Kosten halbieren sich im Vergleich zur Führung einer eigenen Klasse für jede Gemeinde. Auch muss in Balsthal kein zusätzlicher Schulraum geschaffen werden.

Kosten für Balsthal: 62'000 Franken

Die Berechnungen zeigen, dass sich die Nettokosten für die KfF für das Schuljahr 2022/23 auf 123'580 Franken belaufen. Gemäss Vereinbarung würde Balsthal davon 62'000 Franken übernehmen.

Gemeindepräsident Freddy Kreuchi betonte, dass man die Zusammenarbeit mit Mümliswil sehr schätze, dass man zukünftig vermehrt Synergien auch über die Gemeindegrenzen hinaus nutzen soll. Gemeinderat Fabian Spring fragte nach, wie es denn um den Deutschzusatz-Unterricht für Kita- und Kindergartenkinder bestellt sei. Der Deutschzusatzunterricht für Vorschulkinder sei im Bereich Soziales angesiedelt, sagte Christine Rütti. Der Kanton Solothurn sei in diesem Bereich an einer Lösungssuche. Und Schulleiter René Hermann ergänzte, dass ein Frühunterricht im Kindergartenkinder die Möglichkeit heute sprengen würde. Man mache gute Erfahrungen mit der Deutschförderung ab der 1. Klasse.

Mit diesen Informationen zeigt sich der Gemeinderat zufrieden und genehmigte die Vereinbarung mit Mümliswil für das Schuljahr 2022/23 zu den vereinbarten Konditionen.

Centravo-Nutzungsplan wird aufgelegt

Besprochen hat der Gemeinderat auch das weitere Vorgehen in Bezug auf die Ansiedlung der Centravo Holding AG. Bekanntlich plant diese Firma an der Blochenmoosstrasse den Bau und Betrieb eines neuen Produktionsgebäudes für die Verarbeitung, Lagerung und Spedition von Tiernebenprodukten zur Tierfutterproduktion und für die Pharmaindustrie. Ressortleiter Planung, Marius Winistörfer erklärte, dass während des Mitwirkungsverfahrens 13 Beiträge aus der Bevölkerung eingetroffen seien. Die daraus erarbeiteten Erkenntnisse seien als wichtige Grundlagen in den Mitwirkungsbericht eingeflossen. Der Gemeinderat verabschiedete den Bericht einstimmig.

Danach wurde beantragt, das Nutzungsplanverfahren öffentlich aufzulegen. Auch diesem Schritt stimmt der Gemeinderat mit einer Enthaltung zu. Der Centravo-Nutzungsplan wird nun von 18. August bis zum 16. September 2022 öffentlich aufgelegt.