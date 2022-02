Aus Alt wird Neu 50 Jahre, 2 Jahreszahlen, 1 Bild: In einem halben Jahrhundert ist Niederbuchsiten ums Doppelte gewachsen Teil 15 unserer historischen Serie widmet sich Niederbuchsiten. Vor 50 Jahren hatte die Gemeinde 649 Einwohnerinnen und Einwohner. Heute sind es 1281.

2022 1972 Patrick Lüthy

Niederbuchsiten gleich Jura? Betrachtet man die beiden Luftaufnahmen, datiert aus den Jahren 1972 und 2022, könnte man das meinen. Die vom Niederbuchsiter Leo Henzirohs 1931 gegründete Firma prägt seit damals das Erscheinungsbild der Gäuer Gemeinde. Die Gründung der Jura sei wesentlich für Niederbuchsitens Entwicklung gewesen.

So steht es im Buch Olten und seine Region von Urs Wiesli und Peter Bitterli. Über Bahn und Dünnern hinweg habe die Gründung der Jura auch einen baulichen Zusammenhang mit Oberbuchsiten bewirkt. Und doch habe der Ausbau der Industrie in Niederbuchsiten das geschlossene Dorfbild überraschend gut überstanden. Noch immer ist es ein Strassendorf mit Hanglagen gegen die Allmend.

Nebst des Ausbaus des Unternehmens selbst ist auch das Dorf in den vergangenen 50 Jahren deutlich gewachsen. 1970 betrug die Einwohnerzahl 649 Menschen. Per Ende Dezember 2021 war sie ziemlich genau ums Doppelte grösser: Dann wohnten 1281 Personen in Niederbuchsiten.

Die beiden Nachbardörfer Nieder- und Oberbuchsiten werden in den Geschichtsbüchern bereits in den ersten Jahrhunderten als zwei kleine Siedlungen, getrennt durch den alten Dünnernlauf, erwähnt. Das ist auf der Gemeindewebsite nachzulesen. Damals seien die Dörfer aber unter dem gemeinsamen Namen Buxata geführt worden. Der Name stammt vom lateinischen Wort Buxus, was auf Deutsch Buchsbaum heisst. So sei der Name Buxata auf das grosse Buchsvorkommen in der Gegend zurückzuführen.

Früher hiess das Gäu denn auch Buchsgau. Das war der Name der einstigen Grafschaft, bis die Stadt Solothurn 1463 sie übernahm. Aus der Region Buchsgau wurde die äussere Vogtei Bechburg.