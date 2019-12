Auch Aedermannsdorf senkt die Steuern - Dorfladen schliesst

An der Budget­gemeindeversammlung gab Bruno Born bekannt, dass die

im Mai dieses Jahres gestarte-

ten Bemühungen der Gemeinde um Aufrechterhaltung des Dorfladens von Adrian Stampfli gescheitert seien. Die Bevölkerung wurde bereits vor einigen Tagen per Flugblatt vom Ladenbesitzer darüber informiert, dass der ­Laden am 31. Dezember 2019 schliesst. Mit dieser Schliessung geht auch die Poststelle im ­Laden verloren. Die Post bietet nun einen Hausservice im Dorf an. Klar sei dies ein Verlust für das Dorf, sagte Born ­weiter. ­Enttäuscht zeigte er sich von Banken, die Laden-­Interessenten – trotz Unterstützung der Gemeinde, zum Beispiel in Form einer Bürgschaft – keine Kredite für die Führung eines solchen Geschäfts gewährten. Interessenten wären da gewesen, alle aber auf Fremdmittel angewiesen. (frb)