Parademusik und Rasenshow

Um 12 Uhr werden vor dem Festzelt die Tambouren der Stadtjugendmusik Dietikon dem Anlass die Ehre erweisen. Das Festzelt wird in der Kätzlimatt stehen, wo kurz zuvor die Generalversammlung der Raiffeisenbank Dünnerntal-Guldental stattfinden wird. «Wir können von der guten Zusammenarbeit mit der Raiffeisenbank profitieren und das Festzelt auch für unseren Anlass benützen», sagt Bader. Danach wird es eine Rasenshow geben, aufgeführt von der Gruppe showband.CH. Die Showband ist eine Jugend-Marching-Gruppe, die Jugendliche aus der ganzen Schweiz für diverse Auftritte für rund ein Jahr lang vereint. Um 16.30 Uhr wird dann die Parademusik im Förstlenweg starten. Danach wird die Rangverkündigung im Festzelt stattfinden.

Am zweiten Wochenende vom 16. und 17. Juni werden rund 30 Vereine antreten. Das heisst, dass über 1000 Musikantinnen und Musikanten aus den Regionen Thal-Gäu sowie Olten-Gösgen in Mümliswil spielen werden. «Das wird sicher ein Erfolg», meint Bader mit grosser Vorfreude.

Einjährige Vorbereitungsphase

Nachdem das OK den Anlass während mehr als einem Jahr vorbereitete, werden am Samstag 19 Vereine ihr Können bei einem Konzert vortragen. Da es an diesem Tag so viele Vereine sind, habe sich das OK dazu entschlossen, die Vereine in zwei verschiedenen Lokalen spielen zu lassen. Einerseits wird das die Aula des Schulhauses Brühl sein, andererseits die Dorfkirche. An beiden Orten sei die Akustik gewährleistet, versichert Bader. Auch hier sei man herzlich eingeladen, die Vorträge der Formationen anzuhören.

Natürlich wird sowohl am Samstag als auch am Sonntag ebenfalls eine Marschparade abgehalten. «Die Strecke liegt auf der Hauptstrasse Richtung Balsthal. Start ist bei der Post und das Ziel liegt beim Gasthof Kreuz», erklärt der OK-Vizepräsident. Am Samstag wird die Parade um 10.45 Uhr beginnen und am Sonntag um 10.30 Uhr. An beiden Abenden wird zudem die Rangverkündigung inklusive Veteranenehrung im Festzelt stattfinden. Am Samstagabend wird im Anschluss noch die Party-Band ‹Die Glantaler› für Unterhaltung sorgen.