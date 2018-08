Morgen Samstag ist auf dem Hof Dub, an der Passwangstrasse gelegen, einiges los. Die erste Urfreiberger Zentralschau wird durchgeführt. Initiant ist der Präsident des Eidgenössischen Verbandes des reinrassigen Freiburgerpferdes RRFB Christoph Saner, Pferdezüchter und Landwirt. «Mit dieser Schau feiern wir auch das zehnjährige Bestehen unseres Unterverbandes», so der Ramiswiler.

Im wahrsten Sinn des Wortes «Zugpferd» des Anlasses ist Saners Hengst Charly, den er vor gut einem Jahr mit viel Mühen und einigem Medienrummel aus dem Bestand des Tierschutzfalles Ulrich K. in Schönbühl ersteigern konnte. «Charly hat sich bei uns sehr gut eingelebt», freut sich Saner. «Er lebt in einer Stutenherde mit acht Tieren.» Mit seinen acht Jahren sei er schon ein wenig eigensinnig gewesen. «Er war es halt nicht gewohnt, am Zügel geführt zu werden und auf Kommandos zu hören», sagt Saner. Doch mit viel Geduld und Ausdauer haben sich Ross und Reiter aneinander gewöhnt und Charly hat alles gelernt, was für die Hengstleistungsprüfung nötig ist.