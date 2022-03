Alte Kirche Härkingen Seine Erzählkraft ist fast visionär: Franz Anatol Wyss hat in seinen Bildern die gegenwärtige Gewalt vorausgenommen Franz Anatol Wyss und Wädu Nützi stellen gemeinsam in der Alten Kirche Härkingen aus. Die zwei Fulenbacher Künstler ergänzen sich in Stein und Stift.

Die beiden Fulenbacher Künstler Franz Anatol Wyss mit neuen Bildern und Wädu Wyss mit klassischen Skulpturen in der Alten Kirche Härkingen. Bruno Kissling

Es ist immer wieder eindrücklich, wie Franz Anatol Wyss mit den Blei- oder Farbstiften seine Geschichten und Betrachtungen in Szene setzt. Der Künstler aus Fulenbach ist mit seinen Bildinszenierungen ein genauer Beobachter und ein virtuoser Erzähler.

Angetrieben wird er von künstlerisch unerschöpflichen wie narrativen Impulsen. Ob er nun mit den Farbstiften seine charakteristische Bildsprache bis ins Abstrahierte ausreizt, das Zeichnerische zur malerischen Wirkung erweitert, expressiv das Fulminante des zu Erzählenden betont, oder ob er mit dem Bleistift in fein austarierten Nuancen den stimmungsvollen Ausdruck seiner früheren Aquatinta-Arbeiten bestärkt.

Persönliche Eindrücke und Symbolik

Bildsprache kann man bei Franz Anatol Wyss wörtlich verstehen, wenn er sein unverkennbares Symbolikrepertoire und Metaphern zu sich bedingenden oder schlussfolgernden Parabeln zusammenfügt. Das Leben offeriert dem Künstler immer neuen Stoff, wenn es darum geht, das Reale und das Fiktive, die persönlichen Eindrücke der Welt und des Individuums in gegenseitiger metaphorischer Spannung zu halten.

Wie aktuell seine Bildthematik bereits 2008 war – es stehen in der Ausstellung Werke aus den vergangenen Jahren und ältere Arbeiten zum Vergleich – beweist die Farbstiftzeichnung im Altarraum, die direkt im Fokus der Eintretenden liegt.

Diese Arbeit «Grenze» nimmt in beinahe plakativer Farbgebung den gegenwärtigen, dramatischen Krieg und die Gewalt von Grenzkonflikten voraus.

Feuerrot und leuchtendes Orange beherrschen die Ansicht, in einem kleinen Ausschnitt die heile ferne Bergwelt, eine geografisch zergliederte Inselwelt. Dann gibt es Helikopter, Kreuze, Fliehende, Jagende zu sehen. Sparsam sind hier die Bildzeichen und kleinen Figurationen angeordnet, und doch beweist dieses ausdrucksreiche Bild die nachhaltige, beinahe visionäre Erzählkraft von Franz Anatol Wyss.

Das aktuelle Kriegsgeschehen lässt Wyss nicht los

Vor allem aber sind es die ebenso fein wie dicht, mit dem Bleistift gesetzten altmeisterlich-grafischen Bildinhalte, die das Unberechenbare wie die Vergänglichkeit des Menschen, die Verletzbarkeit der Natur, die Wiederholbarkeit der Geschichte und seine künstlerische Assoziationskraft verknüpfen: «November», ein 18-teiliger Fries, der symbolische Fragmente, szenische Ansätze und sinnbildartig auftretende Figuren, seine langjährige vielgestaltige Bildsprache zur Fabel verrätselt.

Und da wäre das aktuelle Kriegsgeschehen, das den Künstler mit Jahrgang 1940 nicht loslässt. Die Zeichnungen «Exodus» (2022) sind beklemmende Bildergeschichten, die ganz ohne Worte vielschichtig nachklingen.

Die klare Schlichtheit im Stein von Wädu Nützi

Nicht zum ersten Mal stellen Franz Anatol Wyss und Wädu Nützi gemeinsam aus. Und auch in dieser Ausstellung findet sich ihr künstlerisches Schaffen zu einem harmonischen Dialog von expressiver und zurückhaltender Präsenz.

Wädu Nützis bildhauerische Arbeiten aus Marmor stehen für die klassische Faszination des Steinbildhauers, aus dem unbehauenen Stein die inne liegende Kraft zur perfekten Gestalt herauszuarbeiten. Dabei geht es ihm stets um die absolut einfache, gleichzeitig komplexe Form, deren klare strenge Schlichtheit der Künstler aus Fulenbach akribisch bis zur zeitlosen Ästhetik perfektioniert.

Blick in die Ausstellung mit Werken von Franz Anatol Wyss (Bilder) und Wädu Wyss (Skulpturen). Bruno Kissling

Doch so abstrakt seine marmornen Arbeiten auf den ersten Blick auch wirken mögen, sie sind inspiriert von der Natur. Manche verweisen auf Dornen, andere auf Geländeformen, sind variabel in der Position und Lage und damit wandelbar in der Wirkung bis ins Architektonische. Ihre mit dem Diamantschleifpapier veredelte, seidenweiche Oberfläche intensiviert die haptische Reinheit, die sich im Altarraum als majestätisch-erratische Gestaltung vorstellt.

Anderen Arbeiten wiederum verleiht der Steinbildhauer mit fein ziselierten Strukturen ein naturnahes Moment. Eine Bodenarbeit lässt an einen urzeitlichen Samen, an ein Blatt denken, die Sakristei inszeniert ganz unprätentiös ein tierisches Horn zum wundersamen Ort der Ruhe.

Bis 10. April 2022. Öffnungszeiten der Ausstellung: jeweils Freitag 19 bis 21 Uhr, Samstag/Sonntag 14 bis 18 Uhr. Die Künstler sind jeweils am Sonntag anwesend.

Zur Person

Franz Anatol Wyss. Oliver Menge

Franz Anatol Wyss wurde am 1.5.1940 in Fulenbach geboren. Er absolvierte zunächst eine Lehre als Flachmaler und besuchte danach die Kunstgewerbeschule Luzern. Es folgten Reisen nach Skandinavien und wiederholte Aufenthalte in Paris.

An der Kunstgewerbeschule Zürich 1965–1966 führte der Radierunterricht bei Bruno Stamm zur Hinwendung zur Druckgrafik; 1974 erhielt Wyss erstmals ein Eidgenössisches Kunststipendium und einen Preis der Stiftung für die graphische Kunst in der Schweiz. 1985 erhält Wyss einen Preis für grafisches Arbeiten des Kantons Solothurn und 2002 den Kunstpreis des Kantons.

Die Druckgrafik wird in der Wechselwirkung mit der Zeichnung zum Zentrum seines Schaffens und bringt ihm dank ihrer grossen Verbreitung rasch Erfolg. Vom Phantastischen Realismus geprägt, findet er bald seinen eigenen Stil mit einem breiten Repertoire mit stetig wiederkehrenden Symbolen und Zeichen. Der Mensch als Opfer des technischen Fortschritts ist sein Thema, ebenso die Auseinandersetzung mit Lithografie und Linolschnitt. (frb)

Quelle: Sikart