Als die Gemeinde zwei Millionen zahlen sollte – Gemeinderat erwirbt ehemals umstrittenes Areal

Seit fast 30 Jahren lag das Land im Dorfzentrum mit einer Fläche von 14 Aren brach und trug nicht gerade zu einem gepflegten Ortsbild bei. Spektakulär ist ein Landkauf in dieser Grössenordnung in der Regel nicht. Aber hier handelt es sich um eine Liegenschaft mit bewegter Vorgeschichte.

Von Lebensmitteln zu Lastwagen

Vor über 50 Jahren stand hier das behäbige Wohn- und Geschäftshaus der Familie Altermatt mit einer Werkstatt, einer Tankstelle, einem Ladenlokal mit grossem Schaufenster und einem kleinen Lebensmittelladen. Sogar ein Kleiderladen wurde betrieben. Nach und nach schlossen diese Geschäfte, die Liegenschaft wurde verkauft und kam in den Besitz der Firma Liefrag. Diese richtete in der Altliegenschaft in der Kernzone einen Lastwagenreparaturdienst ein, was zu einem Rechtsstreit mit der Gemeinde und dem Kanton führte. Die Firma musste den Betrieb verlegen und verkaufte schliesslich die Liegenschaft an eine Privatperson, in deren Eigentum sie bis zum Ableben blieb.

Dramatisch wurde es an Heiligabend, den 24. Dezember 1986, als plötzlich ein Brand ausbrach und das alte Gebäude fast vollständig niederbrannte. Grund war ein defekter Holzofen. Die Bewohner konnten sich retten, die Feuerwehr kämpfte in der eisigen Winternacht gegen das riesige Feuer.