«Allzeit bereit» Anerkennungspreis für die Balsthaler Pfadfinder: Der Stiftungsrat ist von ihren Leistungen beeindruckt Die Pfadi Falkenstein Balsthal erhält den diesjährigen Preis der Hermann Gehrig-Zahnd-Stiftung. Für ihr Engagement werden die Pfadfinder mit 2000 Franken belohnt.

Freude bei der Preisübergabe: Die Pfadi bekommt die Auszeichnung vom Stiftungsrat überreicht. Bild: zvg

Einmal pro Jahr vergibt die Hermann Gehrig-Zahnd-Stiftung einen Preis, mit dem ausserordentliche Leistungen in den Bereichen Kultur und Sport oder ein aussergewöhnliches Engagement für die Allgemeinheit von Balsthal geehrt werden soll.

Dieses Jahr war die Pfadi Balsthal anlässlich ihres «Pfadi-Zmorge» im Pfadiheim an der Reihe, die begehrte Auszeichnung in Form einer Urkunde und eines Preisgeldes von 2000 Franken in Empfang zu nehmen.

Den Grund für die Ernennung fasste der Stiftungsrat so zusammen: «Die Pfadi Falkenstein Balsthal organisiert während des ganzen Jahres Aktivitäten, in denen versucht wird, den Kindern und Jugendlichen den Umgang miteinander und zur Natur zu stärken und aus den Pfadis aufgeschlossene und verantwortungsbewusste junge Menschen heranzubilden.» Diese Aktivitäten würden meist stufengetrennt stattfinden und vom jeweiligen Leitungsteam organisiert.

Gemäss dem Motto «Allzeit bereit»

Freddy Kreuchi, Gemeindepräsident und Mitglied des Stiftungsrats, hob in seiner Laudatio das vielfältige und aktive Vereinsleben von Balsthal hervor. Dazu leiste natürlich auch die Pfadi Balsthal einen wesentlichen Beitrag. Egal ob Papiersammlung, Tag der guten Tat, Pfingst-, Sommer- und Herbstlager, Tag der Natur, Flohmarkt oder eben das «Pfadi-Zmorge», auf die Pfadi könne man gemäss ihrem Motto «Allzeit bereit», zählen.

Freddy Kreuchi, Gemeindepräsident und Mitglied des Stiftungsrats. Bild: Bruno Kissling

Der Stiftungsrat sei deshalb vom Einsatz der Pfadfinder und Pfadfinderinnen extrem beeindruckt. «Wir sind überzeugt, dass ihr diese Auszeichnung mehr als verdient habt und gratulieren zur Entgegennahme des Preises», schloss Kreuchi seine Ansprache.

Weitergabe von «Pfadiwissen»

Zur Preisträgerin: Die Pfadi Balsthal gibt es seit rund 100 Jahren. In ihrem Programm geht es nicht nur um die verschiedensten Aktivitäten, sondern auch um die Weitergabe von so genanntem «Pfadiwissen» wie zum Beispiel Pflanzenkunde, Erste Hilfe, Kochen auf dem Feuer, Schnitzen, Zelte aufstellen und vieles mehr.

Man legt Wert darauf, frei von politischen Bindungen, konfessionell neutral und immer offen für neue Ideen zu sein. Besuche von Weiterbildungskursen durch das Leiterteams würden ein abwechslungsreiches und altersgerechtes Programm garantieren.