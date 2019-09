Innerhalb der Amtei unterscheidet sich die Gebührenpraxis der einzelnen Gemeinden bei Baugesuchen stark. Dies gilt auch für die Regelwerke, über welche die Gebühren festgelegt sind. Während einige Gemeinden bei Bauvorhaben einen prozentualen Anteil der Bausumme berechnen, wenden andere Gemeinden je nach Bauprojekt eine pauschale Gebühr an.

Was die Höhe der Gebühren für kleine Bauvorhaben betrifft, ist beispielsweise die Gemeinde Egerkingen mit Holderbank vergleichbar. In Egerkingen beträgt die minimale Grundgebühr für die Behandlung von Baugesuchen 100 Franken. Zuzüglich verrechnet die Gäuer Gemeinde bei erstmaliger Publikation 100 Franken. Anders als in Holderbank ist dies im Egerkinger Reglement klarer deklariert. In dieselbe Preiskategorie fällt auch die Gemeinde Welschenrohr. Im hinteren Thal beträgt die Minimalgebühr 90 Franken. Zusätzlich verrechnet Welschenrohr Gebühren «für Mehraufwendungen und Augenscheine.»

Oensingen verrechnet besonders tiefe Gebühren

Besonders günstig ist im Vergleich die grösste Gäuer Gemeinde, Oensingen. Sie verrechnet für kleinere Bauvorhaben bis 50 000 Franken eine Grundgebühr von 50 Franken. Separat verrechnet Oensingen, wie auch die anderen Gemeinden, die Publikation des Baugesuchs und weitere Leistungen, welche sie für Abklärungen leisten muss.

Auch bei grösseren Bauvorhaben variieren die Gebühren stark. Holderbank etwa verrechnet je nach Bausumme einen prozentualen Anteil. Egerkingen und Oensingen wenden beispielsweise für Einfamilienhäuser eine pauschale Grundgebühr an. In Egerkingen beträgt diese 1000 Franken – in Oensingen bloss 300 Franken, wobei für Abklärungen zusätzliche Kosten entstehen dürften.