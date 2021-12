Aedermannsdorf/Kestenholz Musikgesellschaft und Chor spielen am Sonntag ein Adventskonzert: «Wir freuen uns wahnsinnig» Am Sonntag, 12. Dezember, spielen die Musikgesellschaft Konkordia aus Aedermannsdorf gemeinsam mit dem Chor Raindrops aus Kestenholz ein Adventskonzert. Es umfasst zwölf Lieder in drei Teilen.

Die Musikgesellschaft Konkordia aus Aedermannsdorf beim Adventskonzert 2018. zvg

Zum ersten Mal seit zwei Jahren kann die Musikgesellschaft Konkordia aus Aedermannsdorf wieder ein Konzert aus ihrem gewohnten Jahresprogramm durchführen: Am Sonntag, 12. Dezember, spielen sie in der Pfarrkirche in Aedermannsdorf ihr Adventskonzert. Der Chor Raindrops aus Kestenholz begleitet sie dabei.

David Bläsi, Vorstandsmitglied der Konkordia, sagt: «Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir wieder spielen können.» Nun hoffe er nur, dass die beiden Vereine bis Sonntag vor einem Coronaausbruch verschont bleiben. Die Konkordia spielt ihr Adventskonzert seit 38 Jahren, immer ist ein Chor mit von der Partie. «Raindrops» ist es seit 2019. Auf den Chor aus Kestenholz sei man seinerzeit durch ein Chormitglied gestossen, das früher in Aedermannsdorf gewohnt hat und Teil der Musikgesellschaft war.

Das Konzert vom Sonntag ist in drei Teile eingeteilt: Zuerst spielt die Musikgesellschaft drei Lieder. Das Stück Pater Noster – ein Solo auf dem Flügelhorn – bezeichnet Bläsi als Highlight. Das darauffolgende Lied, «King Of The Seven Heavens», sei dann das Hauptstück der Konkordia. Im Anschluss singt der Chor sechs Lieder – hauptsächlich aus der klassischen Weihnachtsliteratur. Dann ist wieder die Musikgesellschaft mit drei Stücken dran. Zum Schluss treten beide Vereine gemeinsam auf und präsentieren Stille Nacht.

Der Chor Raindrops aus Kestenholz beim Adventskonzert 2018. zvg

Die vergangenen zwei Jahre seien nicht einfach gewesen, berichtet Bläsi. Man habe versucht, was man konnte, damit der Verein nicht einschläft – mit Videoaufnahmen, die dann zusammengemischt wurden oder mit dem Üben in kleineren Gruppen. Das sei ihnen gut gelungen: «Austritte hatten wir keine.»

Das Konzert wird mit Zertifikats- und Maskenpflicht stattfinden

Stand jetzt – wird das Konzert denn auch mit Zertifikats- und Maskenpflicht stattfinden. Man erwarte trotzdem volles Haus, sagt Bläsi. In den vergangenen Jahren hätten sie die 400 bis 450 Plätze in der Kirche stets gefüllt. Ein bisschen nervös sei er schon. Vor allem, zu Hause, vor den eigenen Leuten aufzutreten, berichtet Bläsi. Das sei aber eine positive Anspannung: «Wir freuen uns, dürfen wir im aktuellen Moment unserem Hobby nachgehen und es den Leuten präsentieren. Das treibt uns an.»