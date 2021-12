Aedermannsdorf Aedermannsdorf senkt die Steuern: Neu betragen sie 122 Prozent – Emotional wurde die Diskussion bei der Verschiebung der Urnengräber An der Gemeindeversammlung in Aedermannsdorf genehmigten die Stimmberechtigten alle Traktanden. Eines wurde aber vertagt: die geplante Verschiebung der Urnengräber.

In Aedermannsdorf beträgt der Steuerfuss für natürliche Personen fürs 2022 122 statt wie bisher 124 Prozent. Bruno Kissling

Aedermannsdorf senkt die Steuern für natürliche Personen: Ab dem neuen Jahr beträgt der Steuerfuss nur noch 122 statt wie bis anhin 124 Prozent. Gemeindepräsident Bruno Born (parteilos) sagt:

«In den vergangenen Jahren haben wir immer vorwärtsgemacht. Nun war es an der Zeit, der Bevölkerung etwas zurückzugeben.»

Seitdem er in der Aedermannsdörfer Politik dabei sei, habe die Rechnung stets besser abgeschnitten als das Budget. Deshalb habe der Rat nun die Steuersenkung an der Gemeindeversammlung vom Dienstagabend beantragt. Die 25 anwesenden Stimmberechtigten genehmigten die Senkung denn auch einstimmig.

Ebenso locker über die Bühne gingen die ersten drei Investitionen, die der Gemeinderat vorschlug. Erstens die Sanierung der Gebäudehülle des Schulhauses für 60’000 Franken. Zweitens die Instandstellung des Dünnernufers für 125’000 Franken. Und drittens die Teilsanierung der Wohnungen im Gallihaus für 66’700 Franken.

Gemeinderat überdenkt das Vorhaben nochmals

Emotional wurden die Diskussionen erst bei der vierten Investition: Die Gemeinde wollte das alte Urnengrab auf dem Friedhof an einen neuen Ort verlegen. In den vergangenen Jahren ging auch in der Thaler Gemeinde die Zahl der Erdbestattungen stark zurück. Jene der Menschen, die eine Urne in einem Gemeinschaftsgrab wünschten, aber stieg. Born:

«Deshalb ist unser Friedhof mittlerweile zu gross. Das Gemeinschaftsgrab aber zu klein.»

Bruno Born. Michel Lüthi

So beantragte der Gemeinderat, das Gemeinschaftsgrab an einen neuen, grösseren Ort anzusiedeln. Das hätte 60’000 Franken gekostet. Daraufhin meldeten sich mehrere Stimmberechtigte mit emotionalen, aber fairen Worten, so der Gemeindepräsident: «Man sorgte sich um die Angehörigen.»

Also habe er nach längerer Diskussion den Antrag gestellt, das Geschäft zu vertagen. Er wurde angenommen. Man werde das Vorhaben nun nochmals überdenken. Möglich sei es, das alte Gemeinschaftsgrab zu lassen und an einem neuen Standort ein zweites zu errichten, statt das alte zu verschieben.

Das Budget fürs kommende Jahr sieht ein Plus von 155’422 Franken vor. Die grössten Ausgaben sind laut Born die Bereiche Soziales und Bildung. Das Budget wurde ohne eine einzige Wortmeldung einstimmig angenommen. Nach Fünfviertelstunden war die Versammlung beendet.