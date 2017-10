Wie gemeldet hat der Egerkinger Unternehmer Reinhold Dörfliger den Zuschlag für das SRF-Bauernhaus aus der Sommerserie «Leben vor 500 Jahren» ob Schloss Neu-Bechburg erhalten.

Er will das Haus an einem andern Ort in der Region platzieren und damit einen Ort der Begegnung schaffen. Derzeit läuft der Rückbau des Holzhauses mit Strohdach.

Dieses wird teilweise direkt vor Ort verbrannt. Bis zu seinem definitiven Wiederaufbau wird das Haus zwischengelagert.