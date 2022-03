A2/Härkingen 28-jähriger Raser mit 147 km/h geblitzt – Auto vorläufig sichergestellt Bei einer Geschwindigkeitskontrolle erwischte die Kantonspolizei Solothurn am Samstagabend einen 28-jährigen Deutschen: Er raste mit 147 km/h auf der Autobahn A2 bei Härkingen – erlaubt gewesen wären 80 km/h.

Kapo Solothurn

Die Solothurner Kantonspolizei führte am Samstagabend eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Autobahn A2 bei Härkingen in Richtung Basel durch. Auf dem Streckenabschnitt, wo das Radargerät stand, gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Das schien einen 28-jährigen Deutschen nicht zu kümmern: Um 19.30 Uhr erfasste ihn das Radargerät mit 147 km/h, wie es in einer Mitteilung heisst.

Nach Abzug der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranz fuhr er immer noch 61 km/h zu schnell. Eine Patrouille der Polizei Basel-Landschaft konnte den Mann anhalten. Gemäss Polizei wird er nun nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte zur Anzeige gebracht. Sein Auto musste er vorläufig abgeben. (chm)