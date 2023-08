Marienheim Weggesperrt und zur Arbeit gezwungen: Bis in die 1950er-Jahre wurde ein Heim in Bettlach für junge Frauen zum Gefängnis

Es ist ein nur lückenhaft dokumentiertes, dunkles Kapitel Schweizer Geschichte. Bis in die 1970er-Jahre wurden junge Frauen aus fadenscheinigen Gründen und ohne Gerichtsverfahren in Fabrikheimen weggesperrt, wo sie Zwangsarbeit verrichten mussten. Auch in Bettlach, wo Dutzende Frauen für die Uhrenfabrik im Dorf arbeiten mussten.