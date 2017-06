Nach dem letztjährigen Brunnenfest hat sich der Schützenverein entschieden, den Betrieb der Kaffeestube abzugeben. Das stellte das OK und allen voran den neuen OK-Präsidenten vor eine schwierige Aufgabe. Ein Wegfall der Kaffeestube wäre ein grosser Verlust für das Fest. Einen neuen Verein zu finden, der den Betrieb dieses beliebten Stüblis stemmen kann und will, war alles andere als einfach. Zum guten Glück sind die Organisatoren beim Schwingklub Thal-Gäu auf offene Ohren und vor allem viele tatkräftige Hände gestossen. Die Schwinger werden dieses Jahr das «Kaffistübli» an neuem Standort betreiben. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall!

Attraktives Rahmenprogramm

Das Brunnenfest lebt seit Jahren von einem vielfältigen Angebot. Der Donnerstag ist der Tag der Familien. Nebst den beliebten Auftritten der Musikschule ist dieses Jahr auch die Ludothek wieder dabei. Und während sich die kleineren Kinder Tattoos «stechen» lassen, ist für die Teenager der Treffpunkt der Jugendarbeit Thal ein attraktiver Fixstern. Die Zusammenarbeit mit der Jugendarbeit Thal ist für die Organisatoren des Brunnenfestes ein zentraler Punkt im Rahmen des Präventions-Konzeptes «Thaler Gemeinden handeln». Die Zusammenarbeit besteht seit vielen Jahren und hat sich sehr bewährt und etabliert.

Bereits zum dritten Mal findet am Freitag das Chriesistein-Spucken statt. Die besten können sich dabei für die Schweizer Meisterschaft qualifizieren. Und natürlich gibt es auch dieses Jahr wieder schöne Preise zu gewinnen. Die Organisatoren arbeiten für diesen Wettkampf mit der Eidgenössischen Vereinigung der «Chriesistei»-Spucker zusammen. Die Verantwortlichen der Vereinigung werden vor Ort sein und sicherstellen, dass alles reglementskonform vonstattengeht. Das Gute daran: Es ist quasi Teil des Reglements, beim Spucken komische Grimassen zu machen. Spass ist also garantiert. Wer es ein bisschen ernster nehmen will, dem sei hier gesagt: Der Weltrekord bei den Männern liegt bei 29,17 Metern, bei den Frauen bei 19,21 Metern. Noch bleiben ein paar Tage, sich die besten Techniken anzueignen, vorausgesetzt man findet Kirschen ...

Am Samstag wird es dann noch mal richtig fulminant. Die Laupersdörfer Tambouren trommeln mit ihren Freunden vom Tambourenverein Sigriswil-Beatenberg. Diese pulsierende Show sollten sich Musik- und Präzisionsbegeisterte nicht entgehen lassen und so auch den Samstag noch einmal in vollen Zügen geniessen.