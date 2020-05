300 statt 65 Zimmer: Hotel Egerkingen könnte grösstes Hotel im Kanton werden

Schon im letzten Oktober, als Georg Hein das Hotel Egerkingen übernahm, schien er klare Zukunftspläne im Hinterkopf zu haben. «Aus einem kleinen Hotel ein schönes zu machen, ist eine schöne Herausforderung», sagte Hein im Herbst gegenüber dieser Zeitung. Was der Hägendörfer Investor darunter versteht, zeigt sich nun im vorliegenden Gestaltungsplan. Georg Hein möchte das Hotel Egerkingen zum grössten Hotel des Kantons ausbauen. Statt 65 Zimmer soll das ursprüngliche Motel neu rund 300 Zimmer zählen. Die bisherigen Hotel-Pavillons würden abgerissen und in voraussichtlich zwei Bauetappen durch einen winkelförmigen und einen linearen Neubau ersetzt. Vorgesehen sind zwei viergeschossige Bauten mit einem zusätzlichen Attikageschoss. Die beiden Neubauten wiederum sind durch eine lichtdurchflutete Passerelle verbunden.

Bedeutender für Kongresse und Tagungen werden

Noch sei das definitive Raumkonzept nicht vollends geklärt, heisst es im Gestaltungsplan-Bericht. Verschiedene Ausbau-Varianten sind denkbar, von welchen die Zimmerzahl und die Fläche an Seminarräumen abhängen. Offenkundig ist: Mit 1000 bis 2000 Quadratmetern Seminarräumen soll das Hotel Egerkingen zu einem noch bedeutsameren Tagungs- und Kongresszentrum werden. Dies würde dem politischen Leitbild der Gemeinde entsprechen, die sich das strategische Ziel setzt, den Hotellerie- und Seminarstandort Egerkingen zu stärken.

Entsprechend positiv steht der Gemeinderat zum Hotel-Grossprojekt. Der Rat um Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi wie auch der Kanton haben den Gestaltungsplan bereits geprüft – jetzt hat bis am 25. Mai die Bevölkerung im Mitwirkungsverfahren das Wort. Wäre Corona nicht gewesen, hätte die Gemeinde das Projekt mit dem Investor Anfang Mai an einer Infoveranstaltung präsentiert und die Mitwirkung einberufen. «Dass wir das Projekt nicht direkt der Bevölkerung vorstellen können, ist etwas unglücklich», sagt Bartholdi. Lange bevor Egerkingens Gemeindepräsidentin in die Politik ging, führte sie das Motel selbst. «Das vorliegende Projekt ist eine Rückbesinnung zum Originalgedanken des Motels», sagt Bartholdi.