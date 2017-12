Bühne muss saniert werden

Ein weiteres Investitionsbegehren, welches im kommenden Jahr in Angriff genommen werden muss, ist die Sanierung der Bühne in der Mehrzweckhalle. Gemeinderat Mario Baumgartner machte dazu detaillierte Angaben. Bei einer Sicherheitsinspektion sei erkannt worden, dass diverse sicherheitsrelevante Mängel so schnell als möglich behoben werden müssten, ansonsten dürfe die Bühne nicht mehr bespielt werden.

Er nannte insbesondere die Bühnenwagenauszüge, Handwindenzüge, Schalldecken, Bühnenvorhänge, Schutzgeländer oder die Bühnenbeleuchtung. «Die sicherheitsrelevanten Arbeiten kosten 142'000 Franken und wenn wir dann schon dabei sind, können wir für weitere 38'000 Franken weitere nötige Sanierungen durchführen». Insgesamt beantragt der Gemeinderat einen Investitionskredit von 180'000 Franken.

Auch hier entspann sich eine längere Diskussion, insbesondere deshalb, weil die Schulraumplanung insgesamt Thema in Niederbuchsiten ist. Ob es dann nötig sei, soviel Geld jetzt gleich für die Bühne auszugeben, wurde gefragt. Doch, das sei dringend, da die Gemeinde für Unfälle, die aufgrund solcher Mängel entstünden, haften würde, erklärte Baumgartner. Die Gemeindeversammlung folgt dem Antrag des Rates grossmehrheitlich.

Für eine umfassende Planung

Wie erwähnt, muss Niederbuchsiten die Schulliegenschaften in nächster Zukunft erweitern und sanieren. Dazu beantragt der Gemeinderat, einen Planungskredit von 150'000 Franken ins Budget aufzunehmen. Nach etlichen Boten wurde auch dieser Posten im Sinne des Rates verabschiedet.

Zugestimmt wurde auch der Sanierung der Kaffeeweltstrasse für 120'000 Franken, sowie einem Kredit von 150'000 Franken für die anstehende Ortsplanrevision. Für das Budget 2018 wird bei gleichbleibendem Steuerfuss von 112 Prozent und nach Einlage von 400'000 Franken in eine finanzpolitische Reserve ein Ertragsgewinn von 31'000 Franken erwartet.

Das Ziel sei, so der Gemeindepräsident, den Steuerfuss längerfristig tief zu halten. Die Gemeindeversammlung stimmte dem Antrag des Rates grossmehrheitlich zu.