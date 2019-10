Die Bergwirtschaft Hinter Brandberg ist geschlossen. Die Pächter Nicole Ringger und Harry Maurer hatten die Alp im Mai 2018 übernommen. «Im Sommer 2019 mussten wir feststellen, dass das Projekt mehr abverlangt, als wir im Vorfeld dachten», schreibt das Duo auf der Homepage. Aus persönlichen Gründen müssten sie nun schweren Herzens das aufgeben, welches ihr eigentlicher Traum war – auf einer Alp zu leben und diese zu bewirtschaften.

Gleichzeitig wurde eine grosse freiwillige Versteigerung des landwirtschaftlichen Inventars für den Samstag, 12. Oktober, angekündigt. Beginn: 10 Uhr. Und dieser Anlass soll ein grosses Volksfest werden.

Rund 1000 Besucher werden am Samstag auf dem Hof erwartet. Ein gratis Bus-Shuttle fährt die Besucher von Welschenrohr zum Hof, wo eine Festwirtschaft geführt wird. Interessenten haben die Möglichkeit, diverse Traktoren, Mobiliar und Küchenutensilien zu ersteigern.

Dass es ein solches Volksfest werden sollte, sei nicht von Anfang an der Plan gewesen, erklärt Organisator Alfons Spirig gegenüber Radio SRF. «Wir fingen klein an und wollten den Traktor eigentlich gleich vom Platz weg verkaufen. Ich habe aber gemerkt, dass das sehr aufwändig ist.» Spirig kam auf die Idee des Volksfestes mit einer Versteigerung.

Mit Bruno Furrer wird ein Experte in Sachen Landwirtschaft als Gantrufer durch die Versteigerung führen. Furrer ist einer von fünf Gantrufern in der Deutschschweiz, die im Herbst gut ausgebucht sind. Ein Glücksfall also für den Hinter Brandberg, Bruno Furrer empfangen zu dürfen.