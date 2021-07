Subingen SO Doppeldecker-Flugzeug mit zwei Insassen abgestürzt – eine Person kommt ums Leben In der Nähe eines Wohngebiets in Subingen ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Der Einsatz zur Bergung eines Insassen dauerten bis in die Nacht auf Mittwoch.

Flugzeug-Crash in Subingen: Ein Doppeldecker-Flugzeug stürzte am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr in Kreisbewegungen ab, nachdem der Motor stoppte. Die Kantonspolizei Solothurn bestätigt den Absturz.

Astrid Bucher, Mediensprecherin Kapo Solothurn, gibt gegenüber «ArgoviaToday» bekannt, dass zwei Personen in den Unfall involviert gewesen sind. Eine Person konnte mittlerweile mit der Rega verletzt ins Spital gebracht werden. Die zweite Person sei noch an der Unfallstelle verstorben, wie die Kantonspolizei bekannt gibt.



4 Bilder 4 Bilder Ein Doppeldecker-Flugzeug ist in Subingen abgestürzt. Die Kantonspolizei Solothurn spricht von einer Person, die ums Leben kam, eine weitere wurde verletzt. BRK News

Anwohner haben laut dem Newsportal den Absturz beobachtet. Nach deren Beschreibung sei der Flieger in kreisförmigen Bewegungen auf den Boden geknallt. Laut den Augenzeugen soll man gehört haben, wie der Pilot noch gerufen hat, dass er nichts mehr machen kann.

Abstürze mit Doppeldeckern sind in der Schweiz eher selten. Gemäss der SDA ist 2006 letztmals ein solcher Flugzeugtyp in der Schweiz abgestürzt. Der Unfall ereignete sich damals beim Landeanflug auf den Flugplatz Grenchen SO.