Zwei Seen und 49km in drei Tagen: Romano Mombelli schafft die Challenge

Am Montag meisterte der 28-jährige Solothurner die erste Etappe seines Pionierprojekts Uri Schwyz und Untergang 2.0. Bei strahlendem Wetter und spiegelglattem See wagte er sich um 9.05 Uhr in die Fluten des Zugersees, dem zehntgrössten See der Schweiz. Souverän habe er den rund 15 km langen Zugersee von Art Goldau nach Zug in 3 Stunden 32 Minuten und 48 Sekunden durchquert, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Die Distanz, die das Eineinhalbfache eines Marathons beträgt, legte Mombelli etwas schneller zurück als angenommen. «Die warmen Wassertemperaturen, wenig Wind und Sonnenschein machten die Längsquerung zu einem tollen Erlebnis», so das nüchterne Resümee des Schwimmers zur Auftaktetappe des Projekts. Diese wollte Mombelli möglichst kraftsparend absolvieren, da die Königsetappe am Mittwoch ja noch anstand. Deswegen waren ihm vor allem eine gleichmässige Schwimmfrequenz und die regelmässigen Fütterungen (alle 20 Minuten) wichtig.

«Das Mythenspiel wurde zu einer richtigen Challenge»

Am Mittwoch stieg der Open Water Schwimmer dann in den vielfältigsten und unberechenbarsten See der Schweiz, den Vierwaldstättersee. Diesen durchquerte er als erster Schwimmer überhaupt nonstopp der Länge nach. Mit einer Rekordzeit von 12 Stunden 38 Minuten und 45 Sekunden meisterte er diese Challenge.