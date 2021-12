Zusätzliche Abfuhr Bussen verfehlten Wirkung: Nun werden die Abfallsäcke in der Solothurner Altstadt zwei Mal in der Woche eingesammelt Ab nächstem Jahr wird der Werkhof auch am Freitag im Einkaufsbereich von Solothurn den Kehricht einsammeln. Somit soll es am Wochenende keine Abfallsäcke mehr in der Altstadt zu sehen geben.

Kehrichtsäcke der Kebag. Bruno Kissling/ Symbolbild

Das Problem war schon lange bekannt: Die Läden und Restaurants in der Altstadt stellen nach Ladenschluss am Samstag oder Sonntag ihre Abfälle in die Altstadtgassen. Dort warten die grauen Säcke bis Dienstag, dass sie von den Werkhofmitarbeitenden eingesammelt werden – nicht nur Säcke der Gewerbetreibenden, sondern auch von Privatpersonen wurden vielfach zu früh herausgestellt.

Die Säcke so lange in der Altstadt stehen zu lassen, ist nicht erlaubt. Erst am Vorabend vor dem Einsammeln, dürfen Säcke auf der Strasse bereitgestellt werden. Dies wurde immer wieder missachtet. Sanktionsmassnahmen, wie Bussen für die fehlbaren Parteien, führten zu keiner Besserung.

Sammelstelle in der Altstadt zu errichten, ist nicht möglich

Eine Sammelstelle in der Altstadt einzurichten, sei auch nicht möglich gewesen, erklärt Chef Werkhof Patrick Schärer. In der Innenstadt gebe es zu wenig Platz oberirdisch sowie auch unterirdisch. Der Boden sei schon mit verschiedenen Leitungen belegt.

Patrick Schärer, Chef des Werkhofs der Stadt Solothurn. Tom Ulrich / 2021

Einzig möglicher Standort wäre in der Nähe des Werkhofes ausserhalb der Innenstadt gewesen. «Dass der Weg dorthin mit dem Kehrichtsack in Kauf genommen wird, ist eher unwahrscheinlich», sagt Schärer.

Zusätzliche Abfuhr soll das Problem lösen

Damit nun die Abfälle nicht über das Wochenende in der historischen Altstadt stehen, hat der Werkhof eine neue Massnahme getroffen: Nun werden die Abfälle – zusätzlich zum Dienstag – auch am Freitag eingesammelt. «Das ist eine optimale Lösung», ist Schärer überzeugt. Denn für den Werkhof würden keine zusätzlichen Kosten entstehen, das Personal sei ja schon vorhanden.

Der Werkhof wird auch am Freitag den Abfall in der Altstadt einsammeln. Judith Frei

Es gehe auch darum, eine Lösung für die Anwohnenden und Gewerbetreibenden zu finden. Denn oftmals haben die Liegenschaften keinen Platz, um den Abfall zwischenzulagern, erklärt Schärer. Und das Bedürfnis sei offensichtlich da, die Abfälle mehr als einmal in der Woche abgeben zu können. «Wir sind Dienstleister und müssen Lösungen für diese Probleme finden», so Patrick Schärer.

Die Stadt ist überzeugt, dass man durch diese zusätzliche Massnahme das Problem in den Griff bekommen wird und gleichzeitig auch den Altstadtbewohnenden etwas Neues anbietet kann.